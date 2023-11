„Tricolorii” au revenit în țară, Răzvan Burleanu acaparând microfoanele. A plâns pentru a doua oară în viață

Delegația „tricolorilor” s-a întors după prânz în țară, după ce ieri România a învins Israel și a obținut calificarea la turneul final de anul viitor din Germania.

După ce avionul cu care naționala a aterizat pe Aeroportul Internațional Henri Coandă, microfoanele reporterilor au fost acaparate de oficialii federației, în frunte cu președintele Răzvan Burleanu. Au urmat jucătorii și cei din staff-ul tehnic, iar la final au coborât sponsorii și invitații. Ajuns în fața reporterilor, șeful FRF a dezvăluit clipele emoționante prin care a trecut pe parcursul partidei cu Israel.

„În primul rând, cred că ar trebui să începem cu povestea din timpul meciului și de după meci. Și ca să fiu așa într-un moment de sinceritate cu dumneavoastră, v-am spus că sunt foarte încrezător și acest mesaj a venit de foarte multe ori si din partea staff-ului tehnic. Și asta contează foarte mult, pentru că nu poți să spui ceea ce nu crezi.

A mai plâns când i s-a născut fetița

Ca să fiu într-un moment de sinceritate, meciul a fost trăit la cea mai mare intensitate. Nu cred că am mai trăit, cel puțin eu, un meci la o asemenea intensitate. După meci, am plâns. Am plâns de bucurie și pot să vă împărtășesc că e a doua oară în viața mea când plâng de bucurie. Prima dată am plâns când fetița mea s-a născut, acum trei ani și jumătate. Iar aseară am plâns din nou de bucurie, fiindcă pur și simplu ce s-a întâmplat este o consecință a tuturor lucrurilor pe care le-am văzut în ultimii 7 ani. Ceea ce e mai frumos este că această victorie nu este una întâmplătoare”, a declarat Răzvan Burleanu, la sosirea în țară, după calificarea României la Euro 2024.