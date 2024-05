Deputatul Dumitru Focșa, ales pe listele AUR, reclamat din nou de soție pentru agresiune. Ce spune George Simion

Deputatul Dumitru Focșa, ales pe listele AUR, a fost acuzat că și-a agresat din nou soția. Liderul formațiunii, George Simion, a afirmat că are „zero toleranță pentru cei care își bat soțiile”.

Poliția din Năvodari a emis, joi, un ordin de protecție provizoriu pe numele deputatului Dumitru Focșa.

"La data de 2 mai a.c., în jurul orei 02.20, polițiști din cadrul Poliției Orașului Năvodari au fost sesizați, de o femeie, de 51 de ani, cu privire la faptul că ar fi fost agresată fizic de soțul său, un bărbat, de 58 de ani. Polițiștii deplasați la fața locului au întocmit formular de evaluare a riscului, în urma căruia a reieșit risc iminent, fiind emis ordin de protecție provizoriu”, potrivit reprezentanţilor IPJ Constanţa,

În cauză a fost întocmit dosar de cercetare penală pentru săvârșirea infracțiunii de violență în familie.

Deputatul a negat acuzațiile. „De unde știți ca mi-am bătut soția? Polițiștii nici nu m-au întrebat pe mine. Au venit, au crezut-o pe ea. M-au avertizat. Ce discuții sunt la noi în casă nu le știe nimeni. Am stat 3 ore la Politia Năvodari. I-am rugat să mă audieze și nu au vrut. Acum sunt în birou la avocat. Am să contest aceasta mizerie", a declarat, joi, deputatul, intr-o interventie telefonica la Realitatea PLUS.

Politicianul a precizat pentru sursa citată că totul este doar "un joc făcut de soția sa", fără să știe cine a pus-o să facă așa ceva, și că la mijloc ar fi o răzbunare politică.

Reacția lui George Simion

„Sper că acum înțelege toată lumea că excluderea deputatului Focșa a fost necesară. Zero toleranță pentru cei care își bat soțiile. Toți cei excluși din rândurile noastre au devenit iluștri necunoscuți. Și mai am mușterii”, a scris liderul George Simion pe pagina sa de Facebook.

Deputatul Dumitru Focşa revenise în grupul parlamentar AUR în noiembrie 2023, după ce la începutul anului trecut fusese exclus în urma unor acuzații că și-ar fi agresat soția. Momentul a fost mediatizat, parlamentarul fiind acuzat că și-a agresat partenera de viață. „Ce s-a întâmplat în noaptea de 4 spre 5 ianuarie, este, categoric, condamnabil și regretabil! În fața soției îmi cer iertare și nu a celor care îmi judecă mie viața”, a transmis atunci deputatul.

La începutul lunii martie 2024, deputaul Dumitru Focşa şi-a anunţat însă ieşirea din grupul parlamentar AUR, în urma ruperii alianţei dintre Forţa Identităţii Naţionale şi Alianţa pentru Unirea Românilor, conform News.ro.