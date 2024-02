Fostul fotbalist Cristi Tănase șochează din nou. Întins pe jos, în holul blocului: „M-am îmbătat, să mor eu! Ce am făcut?”

După ce pe 28 decembrie 2023 a fost prins drogat la volan, fostul fotbalist Cristi Tănase sochează din nou. Imagini tulburătoare cu sportivul au apărut luni, 12 februarie. Fostul jucător al FCSB apare pe jos, în holul blocului în care locuiește, având sânge la gură și dinți lipsă.

Într-un videoclip care circulă pe rețelele de socializare, redat de as.ro, Tănase apare într-o clădire, pe jos, aparent într-un hol de bloc. Are sânge la gură și câteva pete de sânge se observă pe jos, lângă el, scrie gsp.ro.

„Salut, Dodel! Ce faci? Ce-ai pățit la gură?”, îl întreabă unul dintre cei 2 bărbați care l-ar fi găsit.

„Ce e? Aaa? Ce-am pățit? Sunt bine!”, răspunde Tănase, confuz.

Nu i-a deschis soția ușa

La scurt timp după incidentul neobișnuit, fostul fotbalist a venit cu o explicație. A spus că nu a fost bătut de nimeni, soția nu i-a deschis ușa de la apartament la timp, iar el, băut, s-a întins în fața locuinței.

„Ce să se întâmple? Nimic! Am ajuns acasă, eram beat, ăsta e adevărul, care e problema?, am sunat-o pe soție, nu mi-a răspuns, așa că m-am pus jos, până să-mi deschidă ea ușa. Am omorât pe cineva? Ce-am făcut?

Am avut niște dinți ce trebuiau puși ca lumea, unul n-a fost bine prins, de aceea am rămas fără el. Zici că am cancer, Doamne ferește! Nu s-a întâmplat să se facă gaură în cer.

Atât a fost, am fost la un șprit, m-am îmbătat, se mai întâmplă asta bărbaților, soția știa că o să ajung târziu, că o sunasem... Acum, parcă zici că trebuie să mă scuz în fața tuturor, să mor eu!”, a explicat fostul fotbalist.

Fostul fotbalist Cristi Tănase a fost prins drogat la volan. Polițiștii i-au deschis dosar penal

Pe 28 decembrie 2023, fostul fotbalist a fost prins drogat la volan. Polițiștii i-au suspendat permisul și i-au întocmit dosar penal.

Fostul fotbalist Cristi Tănase, cunoscut suporterilor ca ”Dodel”, nu se află la prima ispravă de acest gen. În iunie 2010, Cristi Tănase a rămas fără permis după ce a fost prins beat la volan, tot în Pitești.

”Piteșteanul Cristian Tănase, zis Dodel, fost fotbalist, a fost depistat, în această seară, drogat în trafic, de către polițiștii biroului rutier Pitești. Fostul fotbalist, în vârstă de 36 de ani, a fost oprit pentru un control de rutină la marginea orașului, spre comuna Bradu.

Cum polițiștilor li s-a părut ciudat atât comportamentul lui, cât și modul în care îi privea, i-au pus fiola, dar etilotestul a arătat că nu consumase alcool. Pasul următor a fost, firește, testarea cu aparatul drugtest. Acesta a ieșit pozitiv la o substanță stupefiantă, așa că polițiștii l-au dus la spital, unde i-a fost recoltat sânge, pentru a stabili ce drog a consumat.

Fostul fotbalist a fost dus, apoi, la audieri și a rămas fără permis de conducere pe perioada cercetărilor, fiindcă i-a fost întocmit dosar penal pentru conducere sub influența substanțelor interzise”, au declarat surse din Poliție pentru Știrile PRO TV.

În vârstă de 36 de ani, Cristi Tănase a jucat, printre alte echipe, și la FCSB, unde a fost căpitan și a câștigat titlul de campion, în 2015. Stelistul Cristi Tănase a evoluat și la formaţia Tianjin Teda.