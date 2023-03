Superstaruri ale atletismului, la Brașov Running Festival: Detaliile evenimentului VIDEO

Brașov Running Festival, singura și prima competiție de alergare pe șosea din România certificată World Athletics Elite Label, dar și unica de acest fel din zona de Sud-Est a Europei, lansează cea de-a treia ediție și dă startul înscrierilor.

Evenimentul va avea loc la Brașov, în cartierul Coresi, în perioada 9 – 10 septembrie 2023. Acesta va cuprinde curse dedicate amatorilor, dar și două curse certificate dedicate atleților - profesoniști tRUNsylvania International 10K și European Road Mile.

„Brașov Running Festival se apropie de încă o ediție și suntem mândri că, deja, acest eveniment devine o tradiție nu doar pentru zona de centru a țării, cât și la nivel național și chiar pentru atleții și pasionații de alergat de peste hotare. Ca și în anii anteriori, vedeta competiției va fi cursa tRUNsylvania International 10K, feminin și masculin, unde, și de această dată, se vor alinia la start atleți din Top 20 mondial”, a declarat Daniel Santa (foto, jos), directorul competiției.

Potrivit afirmațiilor sale, Brașov Running Festival a devenit, încă de la prima ediție, un eveniment relevant pe harta mondială a atletismului. Certificarea Elite Label, acordată de World Athletics (Federația Internațională de Atletism) confirmă nivelul de organizare de top, competiția de la Brașov fiind alături de doar alte 20 de astfel de evenimente sportive la nivel european. De asemenea, evenimentul a pus deja Brașovul pentru prima dată pe harta internațională a atletismului, fiind membru al AIMS – The Association of International Marathons and Distance Races.

„Traseul ales pentru desfășurarea cursei de profesioniști tRUNsylvania International 10K s-a dovedit a fi unul dintre cele mai rapide din lume, plasând Brașov Running Festival pe locul 10 în rândul celor mai performante curse de alergare pe șosea din lume în 2022, surclasând curse celebre precum cele din New York, Boston, Madrid, Roma, Istanbul sau Paris. Acest aspect face ca evenimentul să fie unul extrem de dorit de către mari atleți ai lumii care își doresc să doboare noi recorduri”, a mai spus Daniel Santa.

De altfel, în ediția anterioară, 3 din cele mai rapide 10 rezultate pe 10 KM din toate timpurile au fost realizate în cadrul cursei de la Brașov, iar recordul mondial la proba feminină de 10 KM a fost ratat pentru doar 6 secunde.

Evenimentul din acest an va cuprinde și o cursă dedicată special atleților profesioniști europeni, pe un traseu de 1 milă - European Road Mile. Ca și în edițiile anterioare, premiile oferite alergătorilor profesioniști din cele două curse dedicate vor însuma peste 50.000 de dolari.

În ceea ce privește întrecerile pentru amatori, acestea vor fi dedicate atât adulților, cât și juniorilor (restricționat pers. născute după 1 ian. 2007) și copiilor (restricționat pers. născute după 1 ian. 2010 / 2012). Astfel, în prima zi a competiției vor avea loc competițiile pentru juniori și copiii, de 3.000 M, 1.200 M și 800 M, cât și o cursă dedicată exclusiv femeilor (Cursa feminină pe tocuri). În cea de-a doua zi a evenimentului vor avea loc cursele de amatori de 5 si 10 KM, dar și cea dedicată persoanelor aflate în scaun cu rotile.

”Brașov Running Festival este mai mult decât o competiție sportivă. Este locul care reunește atleții de top, care luptă pentru a doborî recorduri, dar și locul în care copiii, tinerii și adulții amatori au șansa de a alerga într-un cadrul organizat conform celor mai înalte standarde mondiale. Mai mult de atât, Brașov Running Festival este o ocazie de a aduce aproape mii de spectatori care pot lua parte la concerte și activări inedite”, a subliniat Daniel Santa.

Anul acesta, Brașov Running Festival își propune să reunească peste 30.000 de spectatori din întreaga țară, dar și de peste hotare, iar competiția va putea fi urmărită live pe întreg mapamondul.

Program 09 Septembrie

17:30 – Start 3000m juniori – băieți

17:30 – Start 3000m juniori – fete

18:30 – Start 800m copii – fete

18:50 – Start 800m copii – băieți

19:10 – Start 1200m copii – fete

19:30 – Start 1200m copii – băieți

20.00 – Start Cursa de alergare pe tocuri 200m

20.30 – Ceremonia de premiere – copii

21.10 – Start Elite Road Mile – atleți profesioniști europeni

21.30 – Concerte în aer liber

Program 10 Septembrie

09.30 – Start 5000m cursă în scaun cu rotile

10.00 – Start cursă OPEN 5K

11.00 – Start cursă profesioniști 10K (B+F)

12.30 – Start cursă OPEN 10K (B+F)

14.00 – Ceremonia de premiere

14.15 – Concerte în aer liber

Înscrierile sunt deja deschise pentru sportivii amatori și copii care pot alege între distanțe de 5KM și 10KM pentru adulți, 800m,1200m și 3KM pentru copii și juniori aici: www.brasovrun.ro.

Atleții profesioniști (sportivi legitimați) care doresc să participe în cursele de elită (Brașov tRUNsylvania International 10K, European Road Mile (o milă), BRF 3K juniori sau BRF 5K) sunt rugați să trimită o solicitare la elite@brasovrun.ro.

Despre Brașov Running Festival

Brașov Running Festival este un eveniment dedicat alergării, organizat în Brașov, începând cu 2021.Acesta cuprinde o cursă anuală de alergare pe șosea de 10 km, acreditată World Athletics Elite Label, intitulată ”tRUNsylvania International 10K”. Dincolo de aceasta, competiția conține o multitudine de alte curse destinate amatorilor, dar și profesioniștilor.

Cursele se desfășoară pe o buclă cu o lungime de 3.494 m, folosind aceeași linie de sosire, dar având puncte de plecare ce variază în funcție de lungimea etapei.

Cursa inaugurală de 10K a avut loc pe 26 septembrie 2021 și a fost câștigată de alergătorii kenyeni Peter Mwaniki Aila și Nelly Jepchumba, cu timpi de 28:39 și, respectiv, 32:11. Performanța lui Aila a fost considerată printre primele 50 din lume la acea vreme, iar cea a lui Jepchumba s-a situat printre primele 30.

Ediția din 2022 a cursei, desfășurată pe 25 septembrie, a adus noi recorduri. Niciodată nu s-a alergat atât de repede în România. Alergătorii kenyeni Nicholas Kimeli și Sheila Chepkirui au câștigat proba de 10KM, cu timpi de 26:51 și, respectiv, 30:07. Timpul lui Kimeli l-a consacrat drept al cincilea cel mai rapid alergător de 10 KM din toate timpurile, iar Chepkirui a ratat pentru doar șase secunde doborârea recordului mondial la femei pe 10 KM.