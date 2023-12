Neagu, interviu tulburător de la Cupa Mondială: Anunțul Cristinei despre decizia luată

România a făcut, deocamdată, un Mondial peste așteptări, la Herning (Danemarca). Adevărul a explicat aici, în avancronica partidei din această seară cu Danemarca (21.30, Digi Sport 1, Prima Sport 1) că echipa pregătită de Florentin Pera dă semne foarte bune. Iar asta în condițiile în care a fost lipsită de aportul Cristinei Neagu (35 de ani).

Vedeta României a făcut deplasarea cu echipa, la Herning, însă, deocamdată, nu se știe când și dacă va juca la acest Mondial găzduit de trei țări, Danemarca, Suedia și Norvegia. Problema e că Neagu a ajuns în această situație tristă, când vorbim despre ultima ei prezență la un Mondial. Ceea ce a și confirmat acum într-un interviu acordat pentru jurnalistul Marian Popovici, trimisul Fanatik la Herning.

Ce a declarat Cristina Neagu pentru Fanatik?

*Cu siguranţă, e ultimul Campionat Mondial şi, dacă totul va merge bine şi ne vom califica la Jocurile Olimpice, ar fi o încoronare a performanţelor la nivelul echipei naţionale. Ar fi extraordinar să ne calificăm la Jocurile Olimpice.

*Am făcut eforturi foarte mari în ultimele trei săptămâni pentru a fi aici, pentru a mă recupera. Îmi doresc să intru, să ajut echipa. Nu e cea mai fericită situaţie pentru mine, având în vedere că nu m-am antrenat de trei săptămâni… handbal mă refer. Dacă va fi şi voi putea să intru în teren, voi da totul să ajut echipa.

*Mă simt mai bine, în fiecare zi mă simt mai bine. Ultima oară, am intrat în sală cu echipa, am avut nişte şuturi. Deocamdată, nu ştiu exact care e situaţia mea. Încerc de la zi la zi să fac mai mult. Am nevoie măcar de un antrenament full cu echipa pentru a intra la joc. Putem spera că voi fi aptă pentru meciurile din Grupa Principală.

*Când câştigi primele două meciuri de la Campionatul Mondial e normal să ai încredere. Dar trebuie să fim conştienţi că ne aşteaptă meciuri foarte grele, poate mult mai grele decât primele două pe care le-am avut la acest Campionat Mondial. Avem o atmosferă bună, echipa e OK după cum poţi să vezi. Suntem pozitive şi sperăm la cât mai multe puncte în continuare.

Cupa Mondială 2023, Danemarca / Norvegia / Suedia

Grupa E, astăzi

Serbia – Chile 19.00

Danemarca – România 21.30, Digi Sport 1, Prima Sport 1

Clasament

1. Danemarca 2 2 0 0 71-32 4

2. România 2 2 0 0 81-47 4

3. Serbia 2 0 0 2 49-62 0

4. Chile 2 0 0 2 30-90 0

Primele trei clasate avansează în Grupele Principale.

Cum arată acum componența Grupei Principale III

1. Danemarca 2p

2. România 2p

3. Germania 2p

4. Polonia 2p

5. Serbia 0p

6. Japonia 0p

Aici, România va juca, pe rând, pe 7 decembrie, 9 decembrie și 11 decembrie. Fetele pregătite de Florentin Pera vor întâlni Germania, Polonia și Japonia, ordinea partidelor urmând a fi stabilită, ulterior. Primele două clasate vor avansa în sferturile Mondialului.

Lotul României

Portari: Ciucă (Rapid), Dumanska (Bistrița), Hosu (Rm Vâlcea)

Extreme stânga: Dincă (Bistrița), Dindiligan (CSM)

Interi stânga: Bazaliu (Bistrița), Neagu (CSM), Pașcan (Craiova), Lixăndroiu (Slatina)

Centri: Buceschi (Rapid), Laslo (Bistrița), Popa (Brăila)

Interi dreapta: Bucur (Buzău), Gogîrlă (Rm Vâlcea)

Extreme dreapta: Badea (Rapid), Seraficeanu (Bistrița)

Pivoți: Balog (Brăila), Ostase (Rapid), Pintea (CSM)

Selecționer: Florentin Pera