România, încurcată grav de tehnologie și în 2022: Cum ne dăm cu stângul în dreptul, în mod revoltător

În fotbalul românesc, inclusiv tehnologia ne încurcă! Ultimul exemplu: implementarea sistemului de arbitraj video (VAR). Pentru că, în continuare, avem greșeli flagrante și vicieri de rezultat.

Luni seară, CFR Cluj a trecut, acasă, de Sepsi, la capătul unui meci între două echipe de play-off. Rezultatul a prelungit seria excelentă a formației din Gruia, ajunsă la șase partide fără înfrângere: cinci victorii și un egal. Din păcate pentru trupa pregătită de Dan Petrescu, succesul de luni seară a fost „pătat“ de două greșeli uriașe de arbitraj. Iar asta într-un meci în care la centru s-a aflat Istvan Kovacs (38 de ani). Vorbim despre un arbitru internațional, care are deja trei meciuri în grupele Ligii Campionilor, în acest sezon. În plus, centralul din Carei va fi prezent și la Mondialul din Qatar (20 noiembrie – 18 decembrie). Și, totuși, în ciuda CV-ului său stelar, plus faptul că a beneficat de sistemul VAR, Kovacs n-a putut lua două decizii bune în momente importante.

Mai întâi, în minutul 29, la un duel Malele – Dumitrescu, atacantul CFR-ului i-a spart arcada fundașului de la Sepsi! Și a scăpat doar cu un „galben“, în loc să vadă „roșu“, dacă nu din partea lui Kovacs, măcar după analiza fazei în camera VAR, de către cuplul Florin Andrei – Alexandru Vodă. Iar ca acest fiasco să fie complet, Dumitrescu a ieșit de pe teren pentru a primi îngrijiri medicale, iar CFR a egalat, cât timp Sepsi a jucat în zece oameni, în așteptarea revenirii lui Dumitrescu pe teren!

În partea secundă, încă o decizie greșită, în favoarea CFR-ului! În minutul 64, Deac l-a călcat pe Márk Tamás, în aterizare, în încercarea de a evita o intrare prin alunecare a fundașului maghiar de la Sepsi. De această dată, deși inclusiv reluările au fost greu de privit, Deac n-a luat nici măcar un „galben“! Nici la această a doua fază, cuplul din camera VAR n-a avut nicio reacție, „dormind“ acolo.

Specialiștii, lăsați cu gura căscată

Ambele decizii care au defavorizat Sepsi, în mod flagrant, au fost analizate în studiourile de după meci, la Digi Sport și Orange Sport. Prima fază, cu duelul Malele – Dumitrescu, l-a șocat pe fostul arbitru internațional, Ion Crăciunescu.

„Vai de mine! Zici că suntem la judo. De ce să-i dea galben jucătorului de la CFR?! Când tu ai dovada la fața locului că atât a fost intensitatea de mare că-i curge sânge lui Dumitrescu. Îl lovește. E de roșu! La VAR cine e? Florin Andrei? Vreți să-i spună Florin Andrei lui Kovacs ce să facă?“, a spus Crăciunescu, lăsând de înțeles că arbitrul din camera VAR a fost copleșit de numele colegului său mult mai bine cotat.

A doua fază, cu Deac în prim-plan, a creat rumoare în studioul Orange Sport. „E roșu, clar! Mamă... faza asta e la cinci-şase metri de asistent, asistentul vede perfect!“, a spus fostul arbitru, Constantin Zotta. Acesta a încercat să explice, totuși, lipsa de reacție a celor din camera VAR, dând vina tot pe Istvan Kovacs. „Cred că e multă aroganţă, cred că e prea superficial şi prea încrezător în forţele proprii (n.r. – Istvan Kovacs). Pentru că, cu siguranţă, cei din camera VAR i-au spus ceva, cu siguranţă, ei revăd fazele. Şi le spune că a controlat faza şi nu mai au ce să-i zică“, a fost opinia lui Zotta.

Fostul internațional, Basarab Pandruru, a fost și mai dur cu Istvan Kovacs: „Să faci praf un meci așa... Ăla (n.r. – de la camera VAR) îi spune: <<Fii atent, că e de roşu>>. Tu spui într-una: <<Controlez, controlez>>? De ce ţii ideea ta, de ce nu asculţi de VAR? Nu controlezi, crezi că ai văzut ceva, dar n-ai controlat lucrurile. În Liga Campionilor, te-ai dus la VAR, de ce? Acolo era altul mai şmecher ca tine, ăsta e sub tine, nu?“, a răbufnit „Pandi“.

Superliga, etapa a 14-a

Vineri

FC Argeș – Voluntari 0-0

Hermannstadt – Rapid 0-2

Sâmbătă

Botoșani - „U“ Craiova 1-0

Farul - „U“ Cluj 2-0

CS U Craiova – Petrolul 2-1

Duminică

Chindia – Mioveni 1-0

FCSB – UTA 2-1

Luni

CFR Cluj – Sepsi 2-1

Clasament

1. Farul Constanța 14 10 3 1 27-10 33

2. Rapid 14 9 1 4 16-9 28

3. CFR Cluj 12 8 1 3 20-11 25

4. Hermannstadt 13 6 4 3 16-12 22

5. CS U Craiova 13 6 3 4 16-15 21

6. Sepsi 14 5 4 5 21-12 19

7. FCSB 12 4 5 3 18-18 17

8. Voluntari 14 4 5 5 12-13 17

9. Petrolul Ploiești 14 5 2 7 12-17 17

10. FC Argeș 14 5 2 7 12-18 17

11. Botoșani 13 4 5 4 12-18 17

12. UTA 14 4 4 6 13-18 16

13. „U“ Craiova 1948 14 4 3 7 14-15 15

14. Universitatea Cluj 14 3 5 6 9-14 14

15. Chindia Târgoviște 13 3 3 7 14-19 12

16. Mioveni 14 1 4 9 9-22 7

La finalul celor 30 de etape din sezonul regulat, locurile 1-6 vor merge în play-off, iar locurile 7-16 vor juca în play-out.