Regina Elisabeta a II-a, jignită pe stadioane: Mesaje revoltătoare afișate de microbiști VIDEO

Stadioanele de fotbal atrag, în continuare, și un număr destul de mare de oameni lipsiți de bun simț. Dacă în România, huliganii își permit să-și facă de cap, neriscând mare lucru, în Occident ei se rezumă la afișarea unor bannere dezgustătoare, fiind conștienți că, dacă provoacă incidente mari, riscă să fie interziși pe arene pentru următorii mulți ani.

Acum, partidele de la mijlocul săptămânii în Liga Campionilor au scos la iveală prezența unor indivizi grobieni în tribune. Concret, la partidele Bayern Munchen – Barcelona (2-0) și Șahtior – Celtic (1-1) au fost mesaje urâte afișate de suporteri, după decesul Reginei Elisabeta a II-a.

Mai întâi, la Munchen, a apărut un banner pe care scria: „Amânări de ultim moment și interziceri din cauza unui deces regal? Respectați fanii!“. Astfel, bavarezii au contestat evenimentele sportive reprogramate după moartea Reginei Elisabeta a II-a.

Și nemții au fost chiar blânzi cu banner-ul lor! Pentru că, miercuri seară, la Varșovia, unde s-a jucat Șahtior Donețk – Celtic, scoțienii au depășit orice măsură! Suporterii formației din Glasgow au afișat un banner, care a apărut și la televizor, în timpul transmisiunii: „Fuck de Crown“.

Pe un alt banner a apărut un mesaj la fel de dezgustător: „Sorry for your loss, Michael Fagan“. Astfel, s-a făcut trimitere la un episod șocant, petrecut în 1982, la Buckingham Palace, când un dement a reușit să pătrundă până în dormitorul Reginei Elisabeta a II-a, stând de vorba cu ea, aproximativ 10 minute! Ulterior, bărbatul, Michael Fagan, a fost reținut și trimis la un spital de nebuni.

Revenind la partida Șahtior – Celtic, televiziunea britanică, BT Sport, și-a cerut scuze pentru comportamentul fanilor scoțieni, după ce bannerul lor cu „Fuck de Crown“ s-a văzut pe imagini, în timpul transmisiunii.

Echipa Celtic a fost afectată, în mod direct, de decesul Reginei Elisabeta a II-a, în condițiile în care meciul din campionat, cu Livingston, din weekend-ul trecut, a fost amânat după această tragedie. La fel s-a întâmplat cu toate partidele de fotbal din Scoția, în weekendul trecut.

