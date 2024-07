Povestea românului care îi îmbată pe nemți după succesele lui Bayern München REPORTAJ

Nemții beau și mănâncă în draci în oraș, la orice oră din zi sau pe seară. Terasele şi grădinile de vară sunt pline-ochi în München, nu neapărat de suporterii de fotbal prezenți la Euro 2024, ci de oamenii care locuiesc aici sau de turiștii care dau năvală în capitala Bavariei. Marienplatz e ținta călătorilor, dar localnicii preferă cartierul Schwabing, centrul vechi al orașului, aflat lângă Englischen Garten, impunătorul parc interior din München, mai mare decât celebrul Central Park din New York. Printre zecile de localuri din zonă se află și cel al unui român, Ștefan Piștalu. Estebar este preferatul suporterilor lui Bayern, care-i fac o vizită prelungită, de cele mai multe ori până târziu în noapte, după fiecare partidă a echipei bavareze.

Pe Ștefan l-am găsit dis-de-dimineață la localul său, pregătit deja să-și preia clienții. Aceștia vin unul după altul, se așază la masă, iar românul le duce comanda fără să-i întrebe ce vor. Sunt oameni de-ai locului, de vârsta a doua sau a treia, care au ritualul propriu și care fac o oprire, mai lungă sau mai scurtă, la barul lui Ștefan. „Îi cunosc pe toți și știu și ce preferințe au. M-am cam săturat de ei, abia aștept să vină weekendul, să apară tineretul“, spune, mai în glumă, mai în serios, Ștefan.

Asta pentru că finalurile de săptămână se lasă cu petreceri lungi și zgomotoase. „Cam toate sunt programate deja. E un grup mare de prieteni, toți fani Bayern München, iar zilele de naștere se sărbătoresc aici. Stau până dimineața și beau încontinuu, ceea ce e bine pentru mine. Le place, pentru că barul are în jur de 50 de locuri, exact cât le trebuie să nu mai vină oameni din afară și să fie și plin“, povestește Ștefan, care e fiu de cârciumar. Tatăl său, Mihai Piștalu, stă de 42 de ani în Germania, după ce a plecat din Pipera, satul de lângă București unde și-a petrecut copilăria cu prietenii Giovani și Victor Becali.

3.500 de euro chirie pentru spațiu

Ștefan a jucat fotbal la mai multe cluburi din zonă, dar până la urmă a fost atras de ce a văzut acasă. „Am luat spațiul acesta în chirie în urmă cu 11 ani și l-am amenajat pe gustul meu. Nu am mâncare, ci doar băutură. Prima dată au venit prietenii mei și s-au simțit bine. Apoi au venit și prietenii prietenilor mei și le-a plăcut și lor. Și tot așa, până mi-am făcut o clientelă fidelă, care îmi umple barul până la refuz în fiecare săptămână“, povestește Ștefan Piștalu.

Acum plătește o chirie de 3.500 de euro pe lună, dar îi rămâne o sumă frumușică când trage linie, pe 30 ale lunii. „Dacă nu rămânea, nu mai eram aici după 11 ani“, spune românul, al cărui bar e luat cu asalt de fani după fiecare meci al lui Bayern München. Nu și-a pus televizor pentru a atrage mai mulți clienți, pentru că nu are loc, în primul rând, apoi pentru că dreptul de transmisie al unui local de dimensiunile unuia ca al lui pleacă de la 500 de euro pe lună și spune că nu merită.

L-a angajat la bar pe unul dintre clienți

„Ai mei au muncit toată viața în restaurant și nu au angajat pe nimeni. Eu mi-am luat ajutoare. Am circa zece, dar care lucrează câte o zi sau câte o tură. Unul e chiar un client de-ai mei, fost bucătar, dar iubit de cei ce vin aici. L-am întrebat dacă nu vrea să mă ajute și așa a ajuns să servească. Își mai rotunjește și el pensia“, spune Ștefan. „Eu mai plec în concediu, mă duc pe la sora mea care s-a stabilit în Los Angeles, nu pot să stau toată viața în bar“, completează românul, în timp ce stă de vorbă și cu clienții săi fideli, care-l invită se stea la masa lor.

Revine la discuție și vorbește despre aceștia. „Uite, omul ăsta are 3.500 de euro pensie și plătește o chirie de 500 de euro pe lună. Asta în condițiile în care chiria în München e cea mai mare din întreaga țară. Dar a «moștenit» apartamentul de la tatăl său, iar proprietarul nu are voie nici să-l dea afară, nici să-i mărească suma. Așa se protejează cetățenii în Germania. Abia în ultima vreme s-au făcut alte reglementări în acest sens, dar tot protecționiste. Ceva de genul că se poate mări chiria din trei în trei ani și nu cu mai mult de 15%. El rămâne cu 3.000 de euro în mână, nici nu are ce face cu ei. Ca el sunt mulți și își cheltuiesc banii în Thailanda, unde fac turism sexual“, dezvăluie Ștefan Piștalu.

De trei luni, Germania a luat calea Olandei și a legalizat consumul de marijuana, într-o anumită limită de cantitate și de spațiu. În gări e interzis fumatul de „iarbă“, la fel și în mai multe locuri publice. „Aici se consumă pe terasă. Bine, se fuma și înainte, dar mai pe ascuns“, încheie românul.

Nemții, uimiți de obiceiurile de la petrecerile cu manele

Mihai Piștalu, tatăl lui Ștefan, a administrat ani la rând baza de pregătire din Feldkirchen, acolo unde veneau să se pregătească cei de la TSV München, rivalii lui Bayern, dar și adversarele celei mai titrate formații germane. E prieten cu Sepp Mayer sau cu Uli Hoeness, glorii ale fotbalului german, a fost amic cu Egon Kordes, „secund“ pe vremuri al legendarului Trappatoni și omul care s-a ocupat de transferurile la Bayern.

Localul său din cadrul bazei sportive a primit o mulțime de vedete, dar și români. Cu ani în urmă, mai mulți „afaceriști“ români din Germania l-au rugat să le organizeze o seară românească în restaurantul său. I-a băgat înăuntru, iar pe nemți i-a lasat afară, pe terasă. „Ai noştri s-au înfierbântat repede. Nicolae Guță le cânta. Au început să arunce cu hârtii de 100 de euro în el, până când s-a supărat unul, a scos teancul de bani din buzunar și a început să împrăștie sutele una după alta la picioarele lui Guță.

Se strânseseră nemții la geam ca la urs! Nu le venea să creadă. M-au întrebat ce se întâmplă. Le-am spus că așa e obiceiul la noi. Au rămas stană de piatră: «Cum să arunci 100 de euro când se câștigă atât de greu?!». N-am putut să le explic“, ne-a povestit Mihai Piștalu, acum retras în München și pensionar mândru că fiul său îi duce mai departe numele de „cârciumar“.