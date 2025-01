Povestea românului care a câștigat o sumă impresionantă la un turneu de poker în America

Fost profesor de educație fizică la Pitești, Daniel Pop s-a stabilit în Statele Unite cu familia din 2019. În America, Daniel Pop este deja un valoros arbitru de fotbal, participând atât în competițiile de juniori, cât și în campionatele universitare de peste Ocean.

Absolvent al Universității din Pitești, Daniel Pop, care trăiește în statul american New Jersey, este pasionat și de pokerul profesionist. Iar în această săptămână a reușit să ocupe un foarte bun loc 3 la un turneu major internațional de poker. Este vorba de Borgata Winter Poker Open 2025, competiție la care au fost prezenți 4.245 concurenți de pe tot globul. Pentru reușita sa, Daniel Pop a câștigat nu mai puțin de 145.582 dolari. În trecut, Daniel Pop a mai câștigat o competiție în care premiul a fost de 8.000 de dolari, dar atunci au fost doar 104 jucători.

„Pasiunea pentru poker o am încă de pe vremea în care eram în România. Împreună cu prietenii mei ne adunam și jucam amical, era un fel de “ieșire în oraș cu băieții”, mai făceam un grătar între timp, știți cum e. Competiția din America a fost una de anduranță, întinsă pe mai multe zile. Prima zi a fost formată din 7 etape în care s-au calificat numai 12,5% dintre cei înscriși, după care în ziua a doua s-a jucat până în clipa în care au mai rămas opt jucători pentru masa finală, 16 ore cu pauză în intervale de timp”, povestește Daniel Pop pentru „Adevărul”.

De fiecare dată când are posibilitatea, acesta merge și joacă poker 5-6 ore, în general de 3-4 ori pe săptămână.

„Pentru mine, pokerul e și o sursă de venit, încerc să ies pe profit de fiecare dată când sunt la masa de joc, chiar dacă nu îmi iese mereu. Mi-aș dori să trec de la nivelul de amator către cel de profesionist dar, ca în orice domeniu, trebuie să mai învăț multe. Drept dovadă stau greșelile făcute care au dus la eliminarea din competiție”, mai spune Daniel Pop.

În America, acesta arbitrează meciuri de fotbal la copii și juniori ori de câte ori are posibilitatea, iar în perioada august-decembrie arbitrează meciuri din campionatele universitare, în primele trei divizii.

„Cea mai specială amintire e chiar ultimul meci, arbitrat din poziția de arbitru de rezervă la sfertul de finală dintre Pittsburgh University și Vermont în NCAA, câștigătoarea mergând in Final Four și Vermont fiind câștigătoarea din acest an. La Final Four a fost delegat Sorin Stoica, un coleg care e din România, acesta arbitrând și în MLS”, adaugă Daniel Pop.

A plecat din România în iunie 2019 și spune că acomodarea nu a fost grea: „Am avut-o pe soția mea alături și mi-a fost mult mai ușor să mă acomodez datorită familiei. Singurul lucru care îmi lipsea erau meciurile lui FC Argeș. Pentru mine lucrând pentru acest club a fost ceva incredibil de frumos. Iar asta îmi lipsește și mi-a lipsit întodeauna”.

Acesta a lucrat ca organizator de competiții pentru FC Argeș în perioada 2016-2019.