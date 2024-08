Poporul, mințit cu televizorul, la fotbal: cazul Șumudică, elocvent pentru felul în care e denaturat adevărul

Denaturarea adevărului e, din păcate, un fenomen la care asistăm foarte des în România. Iar cei care mint fac asta, de multe ori, cu o naturalețe incredibilă. Practic, fără să clipească!

Conferința de prezentare a antrenorului Marius Șumudică (53 de ani) la Rapid a avut un moment ciudat la care n-a reacționat nimeni. „Am avut niște probleme <<familiare>> (n.r. – a vrut să zică, de fapt, familiale), ceea ce m-a făcut să renunț la contractul de la Gaziantep și să vin aproape de părinții mei, în țară“, a fost fraza rostită de Șumudică. În realitate, lucrurile au stat cu totul altfel! Românul s-a ținut de scaun cu ambele mâini, la Gaziantep, și jurnaliștii turci au notat, la vremea respectivă, cum Șumudică s-a rugat de șefii clubului să nu-l dea afară după rezultatele tot mai slabe din 2024. De altfel, la un moment dat, românul a fost pus pe liber, însă după o ședință în care a oferit promisiuni, cum că va redresa situația, lui Șumudică i s-a oferit o nouă șansă. Degeaba însă! Au venit alte două înfrângeri succesive în Superliga turcă – în total, a pierdut 5 din 13 partide disputate cu Gaziantep în 2024, câștigând două – iar aceste ultimele două eșecuri au pecetluit soarta lui Șumudică, pus pe liber de turci.

Ca și cum această minciună discretă pe care noul antrenor al Rapidului a furnizat-o, la conferința de miercuri, n-a fost suficient de deranjantă, seara, a venit alta. De această dată, din partea unui oficial al Federației Române de Fotbal! Prezent în studioul Prima Sport, Andrei Vochin a lăudat numirea lui Șumudică la Rapid: „A avut rezultate peste tot pe unde s-a dus, mai ales la începutul mandatului. Nu se gândea nimeni că va câştiga campionatul cu Astra. A eliminat West Ham de două ori, un lucru important. Să ieşi dintr-o grupă de Europa, cu Plzen, Austria Viena şi o echipă din top cinci campionate. Astea nu i le poţi lua. Cred că au făcut o alegere bună cei de la Rapid“.

Gravitatea acestei declarații ține de faptul că ea vine din partea unui om care și-a făcut un nume în fotbalul românesc, în calitate de jurnalist apreciat pentru analizele sale și pentru atenția acordată cifrelor. Din această postură, Vochin a ajuns, ulterior, consilier al președintelui FRF, post pe care îl ocupă și în prezent. Dacă în privința rezultatelor obținute de Șumudică, la Astra, observația lui Vochin e corectă, în schimb, cifrele demontează afirmația potrivit căreia „Șumudică a avut rezultate peste tot pe unde s-a dus“.

În primul rând, începând din ianuarie 2021, după prima sa plecare cu scandal de la Gaziantep, Șumudică a schimbat șase cluburi în trei ani. Și a stat la o singură echipă un sezon întreg, la modesta Al-Raed. Iată un prim semn că antrenorul român n-a avut rezultate peste tot pe unde s-a dus, fiindcă altfel n-ar fi schimbat echipele ca pe șosete, fiind dat afară de cele mai multe ori.

Apoi, între ianuarie 2021 – martie 2024, Șumudică a înregistrat mai multe înfrângeri decât victorii, după cum se vede și în tabelul alăturat. Desigur, eșecurile sale din ultimii ani nu înseamnă că el nu poate avea succes acum, la Rapid, însă denaturarea adevărului nu va îmbunătăți șansele sale în această misiune dificilă.

Lupescu: „Să fie un pic mai profesionist“

Deși e dinamovist convins, având în vedere trecutul său glorios în Ștefan cel Mare, Ionuț Lupescu (55 de ani) urmărește atent și Rapidul, formație la care a strălucit tatăl său, regretatul Nicolae Lupescu. De altfel, în ultima perioadă, „Kaiserul“ a fost văzut în tribune la meciurile giuleștenilor. În dialog cu prosport.ro, el a comentat acum numirea lui Șumudică pe bancă, făcând referire fix la rezultatele sale slabe din ultimii ani.

„Probabil că lumea se uită și la palmaresul fiecărui antrenor. Am înțeles că Șumudică antrenează de 15-20 de ani și a avut deja 20 și ceva de echipe, adică mai puțin de un an la o echipă. Asta nu e în favoarea lui. La fel cum nu e etic și prietenesc faptul că a făcut multe comentarii despre alți antrenori, când a fost fără echipă. Sunt lucruri care, din punctul meu de vedere, nu sunt corecte, dar e treaba lui. Eu cred că mai mult are de pierdut decât de câștigat din aceste lucruri. Asta nu înseamnă că Șumudică nu e un antrenor bun. Eu îl știu, ăsta e felul lui, ține de unde vine, din cartiere. Ar face însă bine să fie puțin mai profesionist, spre avantajul lui“, a declarat Ionuț Lupescu.

A pierdut 43% din meciurile pe care le-a pregătit

Club Mandat Victorii – Remize - Înfrângeri

Gaziantep (Turcia) septembrie 2023 – martie 2024 10 – 7 – 11

Al-Raed (Arabia Saudită) iulie 2022 – iunie 2023 9 – 7 – 15

Al-Shabab (Arabia Saudită) martie 2022 – iunie 2022 6 – 3 – 2

Malatyaspor (Turcia) octombrie 2021 – februarie 2022 3 – 4 – 10

CFR Cluj iunie 2021 – august 2021 9 – 1 – 5

Rizespor (Turcia) ianuarie 2021 – martie 2021 0 – 3 - 4

Bilanț: 109 meciuri, 37 de victorii, 25 de remize, 47 de înfrângeri