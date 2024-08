Șucu, un Becali neinspirat: dovada că ne-am păcălit, crezând că va aduce un suflu nou în fotbalul nostru

Numirea lui Marius Șumudică (53 de ani) pe banca Rapidului, oficializată ieri, e o mutare care spune foarte multe. Și nu de bine!

În primul rând, asistăm la triumful unui antrenor care și-a atins obiectivul, acela de a ajunge pe banca formației giuleștene, folosind „armele“ care funcționează cel mai bine în mediul toxic din fotbalul nostru: tupeul și gura mare.

Apoi, ultimele numiri / negocieri ale lui Șumudică cu echipele din Superliga noastră ne indică ce riscă Rapidul, mergând pe mâna unui astfel de antrenor. A fost, mai întâi, mandatul de 15 meciuri la CFR Cluj, în 2021, încheiat cu intervenția paznicilor. La ordinul patronului Neluțu Varga, aceștia au blocat accesul lui Șumudică în cantonamentul formației din Gruia!

Anul trecut, când Adrian Mititelu a intenționat să-l numească pe Șumudică antrenor la Craiova, a ieșit un alt scandal. Cu acuze grele de ambele părți. Iar dacă la aceste două momente adăugăm toate derapajele comportamentale ale lui Șumudică din ultimii ani, ne dăm seama că la Rapid a fost adus un antrenor incompatibil cu ce se lăuda Dan Șucu că își dorește, în încercarea de a construi un club cu adevărat european.

Argumentul din Pipera a ajuns și în Giulești

În momentul în care Dan Șucu și-a făcut intrarea în fotbal, cei mai mulți au crezut că un om de afaceri de succes, elegant, cu un discurs coerent și civilizat va aduce un suflu nou în campionatul nostru. Din păcate, acum ne convingem că l-am supraevaluat pe acționarul majoritar al Rapidului.

Apărut, ieri, în conferința de prezentare a lui Șumudică, Șucu a oferit un răspuns a la Becali, când a fost întrebat despre deciziile ba greșite, ba bizare pe care le ia. Cum au fost cele cu numirea lui Neil Lennon și apoi înlocuirea sa cu un antrenor pe care l-a respins, timp de 2 ani.

„Aici sunt pe banii mei. Răspunderea economică mie îmi aparține. Dacă am greșit, am greșit, plătesc pentru greșelile mele și merg mai departe. Fotbalul românesc încă are niște caracteristici prin care există o persoană dominantă într-un club care decide tot. În momentul în care persoana respectivă nu decide, toți ceilalți nu merg nici la baie. Că mai facem greșeli, că poate mai mergem stânga, în loc de dreapta, e irelevant“, a spus Șucu.

Așadar, argumentul din Pipera, „sunt banii mei, fac ce vreau cu ei“, atât de îndrăgit de Gigi Becali, a traversat orașul și a ajuns și în Giulești. De aici, și declarația oferită de Basarab Panduru, analistul postului Prima Sport: „Șucu m-a păcălit. Eu am crezut că e altfel, dar el e deghizat în altceva. De fapt, e la fel ca toți. Toti patronii vor să fie Gigi Becali și caută să fie Gigi Becali. A venit, a spus că are principii și acum ce face? Acum te-ai ridicat de pe scaun și ai început să-ți calci în picioare principiile? Atunci, de ce spui că ești altfel?“.

Contract bănos și un obiectiv clar

Timpul ne va arăta dacă acest ultim pariu riscant al lui Șucu, cu aducerea lui Șumudică pe bancă, va fi câștigător sau nu. Cert e că precedentul pariu, cu numirea lui Neil Lennon, s-a dovedit a fi unul falimentar. N-a fost nevoie de 1,5 milioane de euro pentru concediere nord-irlandezului, cum s-a vehiculat în presă, însă plecarea sa nici ieftină n-a fost. După cum a indicat chiar Șucu, făcând referire la suma de 1,5 milioane de euro: „Rezilierea ne-a costat mai puțin de 10% din sumele care s-au vehiculat“.

În ceea ce îl privește pe Șumudică, obiectivul său principal va fi o clasare pe podium. Salariul lunar: 20.000 de euro. La care se adaugă bonusuri de performanțe: 100.000 de euro pentru podiumul Superligii și 500.000 de euro pentru câștigarea titlului. Cu precizarea că acest al doilea bonus va fi condiționat de intrarea în grupele unei competiții UEFA intercluburi.

Debutul noului antrenor, aflat la al doilea mandat pe banca Rapidului după cel din perioada 2010-2011, se va produce, vineri (ora 22.00), în partida cu Poli Iași din deplasare din etapa a 7-a.

Superliga, etapa a 6-a

Clasament

1. Universitatea Craiova 6 4 2 0 13-4 14

2. Universitatea Cluj 6 3 3 0 10-4 12

3. Oțelul Galați 5 3 2 0 7-3 11

4. Dinamo 6 2 3 1 14-9 9

5. Petrolul 6 2 3 1 4-5 9

6. Sepsi 6 2 2 2 7-9 8

7. CFR Cluj 5 2 1 2 10-9 7

8. Farul Constanța 6 2 1 3 7-7 7

9. Poli Iași 6 2 1 3 5-7 7

10. FC Botoșani 5 2 0 3 5-6 6

11. UTA 6 1 3 2 5-7 6

12. Rapid 6 0 5 1 7-8 5

13. FCSB 5 1 2 2 6-8 5

14. Hermannstadt 6 1 2 3 6-9 5

15. Unirea Slobozia 6 1 2 3 5-9 5

16. Gloria Buzău 6 1 2 3 6-13 5

Locurile 1-6 intră în play-off (tur-retur, în total 10 etape).

Locurile 7-16 vor continua în play-out (manșă unică, în total 9 etape).

Locul 1 din play-off participă în Liga Campionilor, iar locul 2 și 3 din play-off în Europa Conference League.

Locul 3 din play-off va juca baraj cu câștigătoarea barajului dintre locurile 1 și 2 din play-out pentru un loc în Europa Conference League.

Locurile 9 și 10 din play-out retrogradează direct. Locurile retrogradabile 7/8 din play-out joacă baraj cu locurile 3/4 din Liga 2.