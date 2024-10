Pancu, suspendat, cu zâmbetul pe buze: culisele unei decizii care l-a salvat de la un mare necaz

Printre câștigurile obținute de administrația Burleanu, despre se vorbește mult prea puțin în mass-media, e și statutul pe care l-a dobândit România, la Nyon, din 2014 încoace.

Pentru că, în ultimul deceniu, foarte multe decizii favorabile ne-au fost date din partea UEFA. Vorbim, printre altele, despre promovarea unor arbitri din țară la nivel internațional sau despre sancțiuni mult prea mici pe care le-am primit, în raport cu ce au făcut huliganii la diferite partide. Iar acum modul în care s-a judecat „cazul Pancu“ a reflectat, încă o dată, că România e în grațiile comisiilor UEFA. Pentru că, la ce a făcut selecționerul naționalei de tineret, în meciul cu Elveția U21 s-a spus, pe bună dreptate, că el riscă o suspendare drastică. La un moment dat, s-a vehiculat că Pancu poate fi suspendat chiar 16 meciuri, deoarece UEFA are o politică de „toleranță zero“ pentru manifestările huliganice ale staffului tehnic, mai ales la nivelul Under 21, unde sunt formați tinerii jucători.

Pornind de la aceste perspective „apocaliptice“, anunțul Federației Române de Fotbal, cum că Pancu a primit suspendarea minimă, de doar două meciuri, a fost primit ca pe o mare victorie în țară. Atât de către mass-media, cât și de către selecționerul naționalei de tineret.

În primul rând, decizia UEFA înseamnă că Pancu va putea sta pe banca României U21 în al treilea meci din grupă din cadrul Euro 2025 (Slovacia, 11-28 iunie). Apoi, Pancu a scăpat de pericolul demiterii de către FRF și poate continua, ca selecționer, la U21, și după turneul final de anul viitor. Dacă UEFA l-ar fi suspendat pentru mai multe meciuri, Pancu nu prea ar mai fi avut viitor la tineret.

„A contat că n-am fost recidivist“

Contactat de „Fanatik“, Daniel Pancu s-a arătat foarte mulțumit de modul în care UEFA a judecat cazul său.

„Mă bucur că pot fi prezent la minimum un meci pe bancă, la Euro 2025. A fost o satisfacție imensă. Îmi doream să stau minimum un meci pe bancă. Primeam decizia cu aceeași demnitatea, indiferent de câte meciuri eram suspendat. Dacă federația lua hotărârea să mă demită, n-aveam nici cea mai mică problemă. Aveam însă un regret. Învăț din greșeli. Sper să fie ultima oară când fac așa (n.r. – cum a sărit la arbitru în meciul cu Elveția U21). Șansele să mai fac așa sunt aproape de zero“, a spus Pancu.

Acesta a explicat apoi de ce UEFA a luat o decizie blândă, deși imaginile, cu Pancu intrând pe teren pentru a cere socoteli centralului, au fost extrem de urâte.

„Cred că a contat că nu sunt recidivist. N-am atins pe nimeni, n-am jignit pe nimeni, n-am înjurat. I-am spus arbitrului doar atât: <<Mi-a omorât jucătorul. E 100% cartonaș roșu>>. În timp ce mă îndreptam spre tribună, i-am spus lucrul acesta și celui de-al patrulea arbitru“, a adăugat selecționerul de la U21.

În ceea ce privește Euro 2025, luna viitoare, pe 15 și 19 noiembrie, sunt programate meciurile de baraj în urma cărora se vor stabili ultimele trei naționale calificate la turneul final. După aceste partide, vom avea tragerea la sorți care va stabili componența grupelor pentru Europeanul găzduit de Slovacia, cu 16 naționale.