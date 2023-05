Oradea va găzdui un eveniment sportiv istoric: „Un mare pas pentru România!“

În România, din păcate, mediatizarea înotului în ape înghețate s-a făcut din cauza unui accident tragic care a dus la dispariția fostului comentator sportiv, Bogdan Socol. Dincolo de această tragedie însă, această disciplină se află pe un trend ascendent, atât la noi, cât și la nivel global. Dovadă și faptul că primul Campionat European dedicat înotului în ape înghețate se va organiza, în 2024, la Oradea.

Evenimentul e programat pentru 1-4 februarie 2024 și găzduirea lui în România l-a încântat pe Paul Georgescu, campionul mondial în ape înghețate. În dialog cu Sport Magazin, acesta a subliniat importanța faptului că vom organiza un European de o asemenea anvergură.

„E un mare pas făcut de țara noastră în această disciplină sportivă. Totodată, reprezintă aprecierea International Ice Swimming Association față de toată activitatea pe care a avut-o Asociatia Sportivă pe care o conduc (n.r. - A.S. Ice swimming & Open Water) în dezvoltarea înotului în ape înghețate din România. În 2019, am ajuns la capătul lumii pentru a participa la Campionatul Mondial din Murmansk, iar acum, la doar patru ani de atunci, reușesc, împreună cu toată comunitatea de înotători în ape înghețate din România, sa aduc în țara noastră pe cei mai valoroși sportivi din Europa in aceasta disciplină. Vreau sa mulțumesc, în special, Primăriei Oradea și CSM Oradea pentru susținerea și deschiderea pe care au avut-o față de acest eveniment special. Oradea e un oraș aproape de inima mea de care mă leagă multe amintiri frumoase din cariera mea de poloist. Să nu uităm, totodată, că Oradea a dat și un campion mondial la înot în ape înghețate, pe Ovidiu Tirla. Vă așteptăm în acest oraș superb și plin de istorie, între 1 si 4 februarie 2024, pentru a-i vedea la treabă pe cei mai buni înotători în ape înghețate!“, a transmis Paul Georgescu.