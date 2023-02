Bogdan Socol, comentatorul care a murit înghețat, umbla în tricou în luna decembrie: "Așa mă însănătoșesc, de fapt!"

Bogdan Socol a murit vineri în urma unui șoc hipotermic. El se retrăsese din cariera de comentator sportiv și se dedicase noii lui pasiuni, înotul în ape înghețate.

Bogdan posta de rețelele sociale antrenamentele pe care le făcea. De asemenea, era de părere că frigul tonifică organismul. Iată ce scria în luna decembrie a anului trecut. "Efectele expunerii la frig...Mergeam azi în tricou pe strada cand am trecut pe lângă un domn mai în vârstă care canta la fluier, încercând sa mai înduplece vreun trecător sa ii dea un bănuț. Când m-a văzut, bătrânelul s-a oprit din cantat și mi-a strigat: "Tataie, pune ceva pe tine, imbraca-te ca te îmbolnăvești!". La care i-am răspuns: mulțumesc, tataie, dar stai liniștit ca sunt bine. Asa ma însănătoșesc, de fapt! O zi frumoasa tuturor!”

Într-o postare mai veche, Bogdan Socol scria: ”Dacă ar cunoaște mai mulți beneficiile băilor în apă rece și ale expunerii la frig, sunt convins că toată lumea ar urma Metoda Wim Hof. Asta pentru că nu doar previne foarte multe boli, precum depresia, tulburarea bipolară sau Alzheimer, dar a ajutat și la vindecarea a numeroase persoane de scleroză multiplă, cancer la sân sau colită ulcerativă”.

Andrei Niculescu, moderatorul emisiunilor "Fotbal European" și "Eurofotbal" de la Digisport este șocat de moartea fulgerătoare a fostului său coleg, Bogdan Socol. "Mi-e greu sa înțeleg, mi-e greu sa concep, mi-e greu să cred că poate fi adevărat", a spus jurnalistul sportiv după ce a aflat vestea tragică.

„Mi-e greu sa înțeleg, mi-e greu sa concep, mi-e greu să cred că poate fi adevărat. Rar mi se întâmplă să nu știu ce sa spun, să nu-mi găsesc cuvintele. De fapt, nici nu stiu ce s-ar putea zice. Sunt consternat, uluit. Împreună am făcut prima ediție de Fotbal European, împreună am comentat primul Clasico la Digi, prima finală de Champions League, comentasem înainte la Boom, la Telesport, nici nu mai știu câte Clasico am făcut amândoi, cate alte meciuri, sute cred, câte emisiuni.

„Știam ca-i plăcea sa înoate, dar nu așa!”

De ceva vreme nu mai făceam și nu mai țineam legătura, că așa e viata asta câteodată, depindem de multe și de mulți. Era născut în aceeași zi cu mama, dar anul trecut nu l-am sunat, tocmai îl pierdusem pe tata și eram cam vraiște. Că era pasionat de fotbal stiam, o vazusem de atatea ori, avea stilul lui, punea patos în tot ce comenta și facea.

Nu știam de pasiunea asta nouă a lui, stiam ca-i plăcea sa înoate, dar nu așa. Mi se învârte în minte un singur gând, ceva ce i-am spus cred de zeci de ori, deja mi se întoarce stomacul pe dos: avea 3 copii!!! 3 copii reușiți. 3 copii care aveau nevoie de tatăl lor. Dumnezeu sa-l odihnească în pace”, a scris jurnalistul sportiv pe contul său de socializare.

Jurnalistul Bogdan Socol a scris cinci cărţi: ”Jurnalul unui iubitor de fotbal”, ”100 de fotbalişti legendari”, ”Jurnalul Cupei Mondiale 2018”, ”100 de sportivi legendari” şi ”El Superclasico: O călătorie în inima celui mai fierbinte derby al planetei”, potrivit digisport.ro

Bogdan Socol şi-a inceput cariera în redacţia de sport a TVR, în anul 2000, apoi şi-a continuat activitatea profesională la Realitatea TV, TV Sport, National TV şi GSP TV. A intrat în echipa Digi Sport încă de la începuturile proiectului. Din 2009, timp de opt ani, a activat la Digi Sport, în calitate de comentator sportiv şi realizator al emisiunii Fotbal European.