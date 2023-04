Nu rata biletul de pariuri cu 4 predicții din sferturile de finală ale Europa League!

FC Sevilia are șansa să câștige cel de-al șaptelea trofeu Europa League, echipa spaniolă fiind calificată în faza sferturilor de finală și în acest sezon. Manchester United vs Sevilia se joacă pe 13 aprilie alături de celelalte trei partide din prima manșă a „sferturilor”.

Fiecare dublă confruntare din această fază are ceva special. Vom analiza pe scurt întâlnirile și vom identifica un pronostic pentru un bilet cu patru selecții plasat în secțiunea Sport pariuri de pe platforma Mr Bit.

FEYENOORD vs AS ROMA

Este reeditarea finalei Conference League de anul trecut. Pe 25 mai 2022, Roma a învins-o pe Feyenoord cu 1-0, trofeul fiind adus de golul marcat de Zaniolo în minutul 32.

Ambele echipe au pornit la drum în acest sezon din grupele Europa League. Feyenoord a trecut în „optimi” de Șahtior Donețk. După 1-1 în deplasare, olandezii au învins cu 7-1 pe teren propriu. AS Roma a trebuit să joace și Play-off, contra lui Salzburg, și s-a calificat grație victoriei cu 2-0 de pe teren propriu (fusese 0-1 în deplasare). În faza optimilor de finală, echipa antrenată de Jose Mourinho a eliminat-o pe Real Sociedad (2-0 acasă, 0-0 în deplasare).

După Feyenoord vs Șahtior 7-1, în mod normal lumea se așteaptă la un nou festival de goluri. Să nu uităm, însă, că pe „De Kuip” vine Jose Mourinho. Selecția „sub 2.5 goluri” are cota 1.66 la agenția amintită, unde pentru acest meci sunt disponibile peste 1020 de opțiuni de pariere.

BAYER LEVERKUSEN vs UNION SAINT-GILLOISE

Bayer are șapte victorii și un egal în ultimele opt meciuri în toate competițiile, ceea ce este un semn clar că trece printr-o perioadă excelent. În ultimele trei partide pe teren propriu a marcat minim două goluri: 2-1 cu Bayern Munchen, 2-0 cu Ferencvaros și 4-1 cu Hertha Berlin.

Echipa din Leverkusen a terminat pe locul 3 în grupa B a Ligii Campionilor, după FC Porto și Club Brugge, astfel că a jucat în Play-off-ul Europa League. Adversară i-a fost Monaco (2-3 în deplasare, apoi 4-2 acasă, după loviturile de departajare). A fost mai ușor pentru Bayer în „optimi”, unde a învins-o cu 2-0 în ambele manșe pe Ferencvaros.

Union Saint-Gilloise este revelația competiției. Belgienii au câștigat grupa D, apoi au întâlnit-o în „optimi” pe Union Berlin, echipă cu care jucaseră și în faza grupelor. A fost o „dublă” cu multe goluri: 3-3 la Berlin și 3-0 în Belgia.

De altfel, în 5 din ultimele 7 partide jucate de Saint-Gilloise în Conference League s-au marcat minim trei goluri. Un pariu pe selecția „peste 2.5 goluri” în acest meci este foarte tentant, având cota 1.80.

JUVENTUS vs SPORTING LISABONA

Măcinată din nou de probleme cu legea pe plan intern, Juventus Torino a terminat pe locul al treilea în grupa din Liga Campionilor și a trebuit să joace Play-off în Europa League. Nantes i-a pus probleme mari în Italia (1-1), dar „Bătrâna Doamnă” a învins clar în Franța (3-0) și a trecut în „optimi”, pentru o dublă victorie contra lui Freiburg (1-0 acasă și 2-0 în deplasare). Așadar, din nou, în deplasare a fost mai bine.

Echipele portugheze au avut un sezon european foarte bun. Benfica este în sferturile de finală ale Ligii Campionilor (competiție în care FC Porto a ajuns în „optimi”), iar Sporting Lisabona a ajuns în sferturile de finală ale Europa League, după ce a eliminat-o pe Arsenal, londonezii fiind creditați cu cele mai mari șanse de a câștiga trofeul. După 2-2 în Portugalia, a fost 1-1 pe „Emirates”, iar Sporting s-a dovedit mai precisă la loviturile de departajare.

„Alb-verzii” au marcat în fiecare din ultimele șapte jocuri din deplasare (au făcut 2-2 pe terenul Benficăi). Ar fi logic să înscrie și la Torino, pentru o cotă de 1.64. Pariul poate fi plasat și din aplicația MrBit.

MANCHESTER UNITED VS FC SEVILIA

Am lăsat la urmă derby-ul „sferturilor” Europa League. Manchester United parcă a renăscut la nivel internațional în acest sezon, ascensiunea fiind confirmată de triumful din Play-off, în fața Barcelonei. După 2-2 pe „Nou Camp”, „diavolii” au dat o mostră de determinare pe „Old Trafford” și s-au impus cu 2-1. În faza următoare au întâlnit tot o echipă spaniolă, pe Betis Sevilia, pe care au învins-o de două ori (4-1 acasă și 1-0 în deplasare).

Iată că Man Utd ia la rând formațiile iberice. Mai mult decât atât, adversara de pe 13 aprilie este concitadina lui Betis, FC Sevilia. Un amănunt ar trebui să îl facă pe Ten Hag să fie foarte atent: andaluzii au cele mai multe trofee Europa League câștigate (6), iar în finale nu au fost favoriți tot timpul. Echipa antrenată de Jose Mendilibar este pe locul 13 în LaLiga, însă în Europa a jucat bine, trecând în fazele eliminatorii de PSV Eindhoven (3-0 acasă, 0-2 în deplasare) și de Fenerbahce (2-0 acasă, 0-1 în deplasare).

Ar trebui să fie un meci deschis, deci sunt șanse ca ambele echipe să înscrie (cotă 2.01).

Recapitulând, avem biletul:

· Feyenoord vs AS Roma sub 2.5 goluri

· Bayer Leverkusen vs Union Saint-Gilloise peste 2.5 goluri

· Juventus vs Sporting gol marcat Sporting

· Man Utd vs Sporting ambele marchează

Cota finală în momentul plasării lui la agenția Mr Bit a fost 9.84.