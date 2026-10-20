 Născut în Ungaria, Peter Sidi a cucerit un titlu mondial pentru România la tir sportiv | adevarul.ro
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Născut în Ungaria, Peter Sidi a cucerit un titlu mondial pentru România la tir sportiv

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Sportiv român de origine maghiară, Peter Sidi (CSA Steaua București) a cucerit medalia de aur în proba de puşcă standard open 300 m, la Campionatul Mondial de tir sportiv de la Cairo (Egipt). Acesta este căsătorit cu Roxana Tudose Sidi, una dintre cele mai valoroase trăgătoare din țara noastră.

Peter Sidi a urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului la CM din Egipt
Peter Sidi a urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului la CM din Egipt Foto: CSA Steaua București

În întrecerea de la Cairo, Sidi s-a impus cu 585 de puncte, devansându-i pe elveţianul Gillers Vincent Dufaux şi pe finlandezul Aleksi Leppa, care au totalizat 583 de puncte. Sportivul pregătit de antrenorul Iulian Cazan a obţinut 197 puncte la poziţia de tragere în genunchi, 199 la culcat şi 189 în picioare. De asemenea, Peter Sidi a fost al optulea în proba de puşcă trei poziţii 300 m şi al 27-lea la puşcă culcat 300 m.

Medalia de aur cucerită de Peter Sidi la Cairo
Medalia de aur cucerită de Peter Sidi la Cairo Foto: CSA Steaua București

Federația Română de Tir Sportiv a salutat succesul stelistului într-o postare pe Facebook: „Medalie de aur pentru sportivul Sidi Peter (legitimat la CSA Steaua București - antrenor Cazan Iulica) la Campionatele Mondiale 300 m care se desfășoară la Cairo - Egipt în proba standard rifle open cu un rezultat de 585p. Felicitări sportivului cât și antrenorului!”.

Născut în 11 septembrie 1978, la Komárom (Ungaria) Péter Sidi a fost campion mondial în proba de pușcă 50 m (trei poziții) și a câștigat medalii de argint în probele de pușcă 300 m (poziția culcat) și pușcă cu aer comprimat 10 m (masculin). A participat la cinci ediții ale Jocurilor Olimpice (2000, 2004, 2008, 2012 și 2016), concurând în probele de pușcă cu aer comprimat 10 m, pușcă 50 m (poziția culcat) și pușcă 50 m (trei poziții). Cele mai bune rezultate ale sale sunt locul 5 în proba de pușcă cu aer comprimat 10 m (masculin) în 2016[5] și locul 6 în proba de pușcă 50 m (trei poziții, masculin).[6]

În 21 iunie 2021, Péter Sidi a fost suspendat pentru doi ani de federația maghiare, după ce s-a dovedit că a pătruns în camera de hotel a unui alt trăgător sportiv, István Péni – care a fost depistat ulterior pozitiv la un control antidoping –, în timpul etapei de Cupă Mondială ISSF desfășurate în India, în martie 2021

Peter Sidi a obținut ulterior cetățenia română, fiind căsătorit cu românca Roxana Tudose Sidi, o valoroasă practicantă a tirului sportiv. Cei doi locuiesc în Ungaria, la Komarom, dar sunt legitimați la CSA Steaua.

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