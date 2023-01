Mihai Stoica își umflă mușchii în fața Federației: „Va fi cutremur mai tare decât cel din '77”

FCSB a revoluționat fotbalul, după ce a decis să nu-l ia în cantonament tocmai pe antrenorul principal al echipei, Leonard Strizu. Cum Lucian Burchel, directorul Școlii Federale de Antrenori, s-a sesizat, managerul roș-albaștrilor, Mihai Stoica (57 de ani), a pornit la război. Deocamdată cu tolba goală, oficialul vicecampioanei amenințând fără a spune lucruri concrete. Că doar la vorbărie suntem campioni mondiali, iar la rezultate, în subsolul fotbalului adevărat.

La FCSB, o singură persoană îndeplinește funcția pe care este angajat: Marius Popa, antrenor de portari. Restul sunt ceva în acte și pe teren altceva. Iar acum Mihai Stoica a răbufnit la adresa lui Lucian Burchel, pe care l-a avertizat că are de făcut câteva dezvăluiri tari.

„Știu eu de cineva care n-are carnet. O să păstrez asta pentru când mă întâlnesc pe calea undelor cu domnul Burchel. Am și eu un as în mânecă. Aștept să văd ce mișcări face domnul Burchel, șeful antrenorilor. M-am interesat dacă Burchel are un CV ca antrenor. Și nu are! Ce scrie în regulament? Că trebuie să avem un antrenor cu licență Pro la meciuri. Și avem!

Federația să acuze, o să acuz și eu la rândul meu când o să am partner de dialog. Vă imaginați ce inepții a putut să debiteze acest Burchel? Să spună că jucătorii sunt în pericol, că se pot întâmpla lucruri dacă nu e structurat cum trebuie antrenamentul? Păi l-a structurat Neubert.

Cum să spui că pot muri jucătorii? Păi avem medic care poate interveni! Au fost și sunt echipe de Liga 1 care merg în deplasare fără medic. Asta nu mai vede? Burchel habar n-avea pe ce lume este, nu știa despre ce este vorba”, a declarat Mihai Stoica la Orange Sport.

„Îi place la televizor foarte mult, intră la toate emisiunile. Mă aștept să-l văd și la Disney. Spune că va studia regulamentul. Păi studiază-l, măi, șeful antrenorilor, și apoi vino să ne explici. Cum să ne spună cine să conducă antrenamentul? Să-l conducă cine considerăm noi! Ăia care au câștigat 6 din 7 meciuri.

În momentul în care o să devoalez, va fi cutremur. Cutremur! Batem '77. Prea vorbesc unii mult și habar n-au despre ce e vorba! Nu spun, îl aștept pe Burchel, să-l surprind în direct! Habar n-are despre ce e vorba, vorbește de dragul de a vorbi. Să-mi dea 10 nume și vom alege de acolo antrenor cu licență.

Degeaba ai licență Pro, dacă n-ai valoare. Pe mine mă interesează ce poate omul «la verde», nu licența, sub nicio formă! În primul rând, ar trebui să existe mai mult respect pentru foștii fotbaliști adevărați, să poată face o școală de antrenori într-un interval de timp decent. Nu să fie bătaia asta de joc”, a tunat Mihai Stoica, managerul de la FCSB.

O singură echipă cu antrenor fără carnet

GSP a încercat să afle la cine s-a referit Mihai Stoica. Lucian Burchel a demontat imediat ”bomba” șefului roș-albaștrilor, spunând că singura persoană din Liga 1 fără carnet de antrenor, pe lângă Mihai Pintilii, este Marius Croitoru, de la FC Argeș.

„Are licență A luată în Republica Moldova. Marius are un contract de activitate sportivă la Argeș, ceva ce legea permite doar pentru antrenori calificați. I-am cerut clubului documentele pe baza căruia i-a făcut un astfel de contract, dar pana acum nu am primit nimic. Nu e vinovat Marius, vinovați sunt oamenii de la resurse umane, din club, care i-au aprobat un contract pe baza unor documente incomplete”, a spus Lucian Burchel.