FCSB scârbește: Gabi Balint, întrebare dureroasă după ultimele evenimente de la club

Ce se întâmplă la FCSB, în materie de amatorism, nu mai reprezintă o noutate pentru nimeni. Și explică de ce această formație, deși investește cele mai mari sume în transferuri, n-a mai luat un titlu în România din... 2015!

Și, totuși, faptul că acum asistăm la această mascaradă, cu Leo Strizu și licența PRO, e un subiect greu de digerat, inclusiv pentru cei care sunt nevoiți să analizeze cazul în studiourile TV. Întrebat despre ce se întâmplă la FCSB, fostul internațional, Gabi Balint (60 de ani) cu greu și-a găsit cuvintele.

„De asta e fotbalul românesc unde e. Nu e normal. Într-un campionat adevărat, nu cred că se întâmplă ce se întâmplă acum la FCSB. Un antrenor care are licență să iasă să spună: <<Eu nu fac nimic, sunt un simplu executant, am diplomă, sunt manechin>>. Iar altul, care n-are licență, se agită, face, drege... Eu cum pot fi suporterul acestei echipe, dacă se întâmplă aceste lucruri? Eu mă pun în pielea unui suporter al FCSB-ului. Cum poți fi suporter, când vezi ce se întâmplă? OK, periodic, apar trei, patru, cinci, șapte jucători talentați, tineri și mai fac o fază bună, frumoasă, dar, în rest, ce îți demonstrează situația actuală?“, a spus Balint, la Digi Sport.