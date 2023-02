Mihai Rotaru îl atacă pe Mihai Stoica: „E revoltător!”

Mihai Rotaru, patronul Universității Craiova, îl atacă dur pe Mihai Stoica, managerul FCSB, care îl apărase pe Malcom Edjouma după intervenția horror asupra lui Igor Armaș, în meciul cu FC Voluntari.

Afaceristul este deranjat de reacția lui Stoica, crircând mesajul acestuia postat pe Facebook, dar și prestația arbitrului Radu Petrescu.

„Nu e vorba că suntem frustrați că joacă Edjouma. Poți să te bucuri că nu joacă un anumit fotbalist și poate cel care vine în locul lui iese omul meciului. Dar este puțin revoltător. Adică, nu puțin. E revoltător! Îi scoate ochiul acolo (n.r vorbește despre faultul lui Edjouma la Armaș). Dacă îl lovea puțin mai sus mai jos, rămânea cu ochiul în mână. Dacă îl întrebați pe domnul Stoica, el zice că nu a fost nimic, din ce am înțeles. Asta mi se pare lipsă de bun simț. Nu poți să spui așa ceva! În momentul în care vezi tăietură pe față tăietură pe piept și spui «Ce s-a întâmplat?»… Eu zic că a sărit gardul. Rămâne o enigmă de ce nu a intervenit VAR-ul. Nu am înțeles... N-ai cum, n-ai cum! OK, ai dat galben că nu ai văzut prima dată. Dar când vezi fața tăiată, nici nu mai trebuie să te uiți la VAR! Sau du-te la VAR. Probabil că se va veni cu o explicație. Mereu când au fost probleme serioase, CCA a venit cu explicații. Așteptăm și vedem”, a spus Mihai Rotaru pentru Fanatik.

Ce a scris Mihai Stoica pe Facebook?

„Probabil eliminarea lui Edjouma ar fi îngheţat scorul la 0-2, stăteam şi noi la cutie. În rest, ce a fost aşa mare chestie? Armaş a jucat şi va juca şi etapa viitoare, e doar zgâriat. Sigur, Edjouma n-ar fi jucat cu Craiova, dar ar fi jucat Olaru (nu mai lua galben pt aceeaşi greşeală pe care a făcut-o şi Matricardi, parcă, în prima, nefiind avertizat). Decât să vă revoltaţi aşa grav pentru o eroare care n-ar fi influenţat mai nimic, mai bine disecaţi un alt joc foarte bun al echipei despre care insistaţi că nu e Steaua. Doar că e. Iar asta se va clarifica la primul meci în Ghencea.”, a transmis managerul FCSB.