Legătura pe care Jaqueline Cristian o are cu un medic ginecolog. Succesul în carieră, pregătit cu puțină ciocolată și cu multă muncă

După ce a triumfat la prestigiosul turneu Les Petits As, în ianuarie 2012, jucătoarea de tenis Jaqueline Cristian, visa, la 13 ani, să atingă gloria celebrelor Martina Hingis sau Kim Clijsters, foste câştigătoare ale competiţiei pentru juniori.

Jaqueline Adina Cristian devenea prima jucătoare de tenis din România triumfătoare la o competiţia prestigioasă destinată celor mici, Les Petits As (a fost premiată de fostul mare jucător de tenis Michael Chang, primind şi o diplomă semnată de preşedintele de atunci al Franţei, Nicolas Sarkozy). Cu ocazia respectivă, a urcat pe primul loc în clasamentului european al junioarelor.

Și-a atins primul obiectiv: Top 100 mondial

Turneul desfăşurat în Franţa a fost câștigat de staruri mondiale ale tenisului: Martina Hingis, Kim Clijsters, dar şi de Bethanie Mattek- Sands, fosta parteneră a lui Horia Tecău la dublu mixt, pereche campioană la Australian Open).

„Vreau să ajung în circuitul profesionist. Primul obiectiv este să intru în prima sută a jucătoarelor. Niciun efort nu este prea mare pentru asta", spunea Jaqueline. Visul a fost împlinit, este de luni pe locul 57 mondial, după titlul câștigat în Mexic. Povestea că numele l-a primit chiar de la medicul ginecolog, care văzuse cu câteva zile mai devreme un documentar despre Jacqueline Kennedy- Onassis, soţia fostului preşedinte american.

Inspirată de Șarapova

La vârsta de 4 ani, tânăra a pus mâna pe o rachetă de tenis, îndrumată de antrenorul Cornel Enache, prieten al familiei Cristian. De la vârstă fragedă, „Jaq” se pregătea 2-3 ore pe zi alături de antrenor, preparator fizic şi de Valentin Popescu, sparring-partner-ul său. „Nu prea am timp liber. Abia am venit din Franţa și voi pleca la un alt turneu, în Austria. Mai merg la un film, mai ascult muzică, dar mă concentrez pe tenis. Trebuie să am grijă la alimentaţie. Nu pot consuma ciocolată. Mă rog, nu foarte multă", spune Jaqueline pentru EVZ.

Sorana Cîrstea, care acum este în urma ei în clasamentul mondial, o ajuta cu sfaturi. Modelul cu care a crescut „Jaq” în minte este însă cel al rusoaicei Maria Şarapova. „De ea îmi place cel mai mult. E o plăcere să o vezi jucând. Am cunoscut-o şi pe Sorana Cîrstea. Am vorbit de câteva ori cu ea şi mi-a dat nişte prosoape de la turneele mari de tenis. Mă mai ajută cu tot felul de sfaturi, care îmi sunt utile". Luminiţa Cristian, mama tenismenei, a cochetat cu handbalul, dar s-a retras în lumea afacerilor, administrând o societate comercială.

Marea calitate: nu renunţă niciodată

Cornel Enache, antrenorul sportivei din perioada de început, a vorbea despre principala calitate: ambiția. „Îmi place la ea faptul că nu renunţă niciodată la nicio minge. Este perseverentă, şi asta o ajută mult. Un jucător de tenis de calitate trebuie să aibă talent, forţă fizică şi psihic. Jaqueline trebuie să crească fizic. Deocamdată, pentru vârsta ei, este acolo unde trebuie". Anna Maria Fința, lector universitar doctor la Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila" din Bucureşti, era preparatorul fizic al tinerei: „Cooperează foarte bine şi rar se plânge în timpul exerciţiilor".

Se schimbă garda în tenisul românesc

Se schimbă garda în tenisul românesc la nivel de reprezentare mondială. În top 100 sunt jucătoare care n-au împlinit vârsta de 30 de ani, în timp ce sportivele experimentate, cu o singură excepție (Irina Begu), au ieșit din această zonă. Lidera Jaqueline Cristian este urmată de o altă jucătoare provenind tot din noul val, Anca Todoni (20 de ani), numărul 83 mondial. Urmează Begu. La 34 de ani, este dincolo de Top 50 mondial, dar n-a ieșit din Top 100, fiind pe locul 76 WTA. Gabriela Ruse, 27 de ani, este pe locul 89 WTA, dar la dublu are un clasament mai bun (50). În schimb, la 34 de ani, Sorana Cîrstea ocupă locul 119 în lume. La 32 de ani, Ana Bogdan a alunecat pe locul 160 mondial. Fără clasament la simplu, Monica Niculescu, 37 de ani, este pe locul 40 la dublu.