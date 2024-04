Jelena Ostapenko, atitudine incalificabilă la adresa echipei adverse. „Demonii din cap ies la lumină”

Jelena Ostapenko a avut din nou o ieșire uluitoare pe teren, la Madrid, înjurându-i pe cei din boxa adversarei Ons Jabeur. Sportiva africană a pus vorbele spuse de jucătoare baltică pe seama tensiunii și a "demonilor interiori" de care letona nu poate scăpa.

Ons Jabeur, cap de serie numărul opt, s-a calificat luni în sferturile de finală ale turneului de tenis WTA 1.000 de la Madrid, dotat cu premii totale de 7.679.965 de euro, după ce a învins-o pe letona Jelena Ostapenko (cap de serie numărul 9), cu 6-0, 6-4. Distrusă pe teren în primul set de către adversară, letona a clacat încă o dată mental. A fost deranjată de susținerea de care beneficiază Jabeur dinspre boxa sa și a aruncat cuvinte grele către stafful lui Ons.

La conferința de presă de după meci, jucătoarea nord-africană a admis că e la curent cu trivialitățile proferate de fosta câștigătoare de Roland Garros, dar a avut o atitudine împăciuitoare. "Adevărul e că fiecare are o personalitate diferită pe teren. Toată lumea o știe pe Jelena. Întotdeauna mi-a spus că demonii pe care îi are în cap ies la lumină în timpul meciului, așa că o înțeleg.

Sunt adulți și se descurcă

Am fost foarte motivată, probabil că și cei din boxa mea m-au încurajat, ceea ce m-a bucurat. Poate că le-a spus cuvinte urâte, dar sunt adulți, de descurcă. Este ceea ce este, nu e ceva ce pot contola eu, așa se comportă ea. Ce e important e că am reușit să câștig și că am rămas motivată până la final", a spus tunisianca la finalul partidei, în cadrul conferinței de presă.

Jabeur va juca în sferturi cu Madison Keys (cap de serie numărul 18), care a reușit marea surpriză, eliminând-o pe campioana de la US Open, Cori Gauff. În acestă fază a competiției a ajuns și Aryna Sabalenka, bielorusa punând capăt unei serii de 15 victorii consecutive a Daniellei Collins după ce a învins-o cu 4-6, 6-4, 6-3,

Programul sferturilor de la Madrid Open

Iga Swiatek - Beatriz Haddad Maia

Madison Keys - Ons Jabeur

Mirra Andreeva - Aryna Sabalenka

Yulia Putintseva - Elena Rybakina