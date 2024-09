Italienilor le cam place clostebolul. Încă 3 cazuri de dopaj cu aceeași substanță cu care a fost prins Jannik Sinner

Liderul mondial Jannik Sinner a fost depistat pozitiv la două teste, în primăvară, și a avut parte de un proces rapid, în urma căruia a fost declarat nevinovat. Avocații săi au demonstrat că substanța interzisă, clostebol, a ajuns accidental în corpul său, prin intermediul unui spray folosit de kinetoterapeutul său pentru a-și trata o rană la un deget, înainte să îl maseze pe sportiv. Lucrurile au stat diametral opus față de situația Simonei Halep, care a fost suspendată provizoriu de ITIA luni bune, după care a fost judecată.



Întreaga poveste cu Jannik Sinner în rol principal a fost ţinută departe de ochii presei până la mijlocul lui august, iar liderul din ATP a continuat să joace fără probleme. Chiar dacă argumentele invocate de italian sunt solide, există o mulţime de voci care susţin că el a beneficiat de tratament preferenţial şi că lucrurile ar fi stat cu totul altul dacă un tenismen modest ar fi păţit acelaşi lucru. Totuși, una dintre apărătoarele lui Sinner este Daria Kasatkina, numărul 13 în ierarhia WTA.

Aceasta a dezvăluit că ştie de alte două cazuri de dopaj, tot cu clostebol, unul în circuitul masculin, altul în circuitul feminin. Este vorba de alţi doi jucători italieni, care au fost judecaţi în acelaşi regim cu Jannik Sinner. Ca atare, nu se pune problema de un dublu standard în cazul numărului unu mondial, garantează rusoaica, aceasta crezând cu tărie în inocența elevului lui Darren Cahill, scrie Eurosport. Probabil, ITIA și-a schimbat modul de lucru după ce a fost criticată vehement de modul în care a tratat-o și cum i-a distrus cariera Simonei Halep.

Daria Kasatkina îl apără pe Sinner

Rusoaica e antrenată de un antrenor italian, Flavio Cipolla, şi prin acesta a aflat de alte două cazuri similare cu ale lui Sinner. Ea susține că ITIA a procedat la fel, astfel că nu se poate afirma că cel mai bun jucător al lumii a beneficiat de tratament preferenţial. „Am un antrenor italian şi ştiu de alte două incidente similare cu ale lui Sinner de care voi nu ştiţi. Vorbim de doi jucători din Italia, o fată şi un băiat, care au fost depistaţi pozitiv cu aceeaşi substanţă ca Jannik. Fata nu a scăpat, pentru că nu a ştiut de unde şi cum a apărut substanţa în corpul ei. Băiatul, în schimb, a ştiut imediat, exact ca Sinner, şi în 24 de ore a venit cu o explicaţie detaliată. Şi a continuat să joace, deci nu cred că e vorba de niciun dublu standard în cazul lui Jannik. Nu le-am reţinut numele, nu sunt sportivi de top, de care să fi auzit“, a dezvăluit Kasatkina, citată de Punto de Break.

Întrebată dacă este convinsă că Sinner e nevinovat, Kasatkina şi-a exprimat convingerea că a fost vorba de o contaminare care nu i-a oferit italianului un avantaj nemeritat. A fost vorba doar de o neglijenă, iar cei doi colaboratori și prieteni ai lui Jannik Sinner, Naldi şi Ferrara, responsabili cu doparea involuntară a jucătorului, au plătit cu posturile. „Da, cred în inocenţa lui Jannik şi nu cred că a fost vorba niciun moment de standard dublu doar pentru că e numărul unu mondial. Şi-a angajat cei mai buni avocaţi şi a ştiut din prima clipă cum s-a contaminat, cum a ajuns substanţa în corpul său“, a mai spus rusoaica.

„Dacă te dopezi cu clostebol, ești un adevărat idiot“

Unul dintre jucătorii italieni depistați pozitiv cu clostebol este Marco Bortolotti. Acesta a trecut printr-o situație similară cu cea a lui Sinner anul trecut. Procesul a fost făcut public abia când s-a încheiat și numărul 87 mondial la dublu a beneficiat de același tratament precum cel al liderului mondial. „Cred că ce-a fost mai rău a trecut, atât timp cât WADA nu decide să facă apel în acest caz. E stupid să crezi că Jannik a ales să se dopeze, aia e o cremă pentru răni, nu afectează performanța sportivă, mai ales ținând cont de cantitatea mică găsită la el în corp.

Când eu am fost acuzat, am vorbit cu un prieten biolog și mi-a spus că, dacă alegi să te dopezi cu clostebol, ești un adevărat idiot, pentru că nu e un steroid real care îți îmbunătățește performanța. Sunt jucători care vorbesc despre Jannik fără să știe cazul, precum Kyrgios, Pouille sau Shapovalov. Nu au analizat problema în vreun fel și nu au idee cum merg lucrurile. Citesc un titlu și încep să critice, pentru că sunt invidioși pe Sinner. Jannik are susținerea și solidaritatea mea“, a spus Bortolotti, potrivit Ubitennis.

Un al 4-lea caz similar este cel al lui Stefano Battaglino (locul 700 ATP), care a primit din partea ITIA, pe 30 octombrie 2023, o suspendare de 4 ani pentru exact aceeaşi abatere: utilizarea de clostebol. Battaglino a invocat în apărarea sa, la fel ca și Sinner, o contaminare prin intermediul fizioterapeutului. Și atunci, în circumstanțe identice, de ce Battaglino a fost condamnat, iar Sinner - nu? La vremea respectivă, s-a vehiculat informația că fizioterapeutul care l-ar fi contaminat pe Battaglino n-a depus mărturie în favoarea lui, astfel că nu s-au putut strânge destule dovezi pentru a-i proba nevinovăția. Chiar ieri, suspendarea de 4 ani a fost confirmată de o decizie a TAS, care a respins recursul lui Battaglino.

Ce este clostebol

Clostebol, substanța care i-a fost depistată în urină lui Jannik Sinner, este un steroid anabolic, care se folosește în cremele menite să accelereze vindecarea rănilor sau pentru alte reacții ale pielii. În unele țări, printre care și Italia, acetatul de clostebol este disponibil fără prescripție medicală în unguente sau sprayuri pentru tratamentul abraziunilor sau arsurilor pielii. De-a lungul timpului, această substanță a fost folosită special și pentru îmbunătățirea performanțelor în sport, motiv pentru care a ajuns să fie interzisă de Agenția Mondială Antidoping.