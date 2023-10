Halep, ruinată de Mouratoglou, cel mai scump antrenor din lume: Tariful său, înfiorător de mare

Simona Halep (32 de ani) are situația unei foste jucătoare de tenis, la ora actuală. Și nici nu poate fi altfel, în condițiile în care nu mai figurează în clasamentul WTA, a disputat ultimul meci pe 29 august 2022 și, de curând, a aflat că va putea reveni pe teren abia în 2026! Asta dacă se va menține decizia suspendării ei, timp de 4 ani, inclusiv după judecarea apelului depus la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne (TAS).

Adevărul a explicat că „Simo“ a ajuns în această situație teribilă, când a comis o greșeală care, practic, i-a ruinat cariera. Confirmarea acestei realități a venit, ulterior, după cum am arătat aici.

După ce s-a debarasat de oameni precum Virginia Ruzici și Teo Cercel, care au fost alături de ea de la începutul carierei, și s-a lăsat pe mâna lui Patrick Mouratoglou, a urmat prăbușirea Simonei. Drama e că această decizie a costat-o înfiorător de mult pe Halep. La propriu, dar și la figurat. În primul rând, în momentul în care l-a angajat pe antrenorul francez, presa a vehiculat că salariul lui Mouratoglou va fi de 20.000 de dolari pe săptămână. Și acum ne dăm seama că această sumă e, probabil, conformă cu realitatea. Pentru că publicația pariziană, Tennis Legend, citată de gsp.ro, a publicat tariful lui Mouratoglou.

Concret, o ședință de pregătire de 90 de minute sub comanda celui poreclit „The Coach“ costă 7.500 de dolari. Sesiunea include un antrenament de 60 de minute, plus 30 de minute de discuții face-to-face, pentru evaluare. Patrick Mouratoglou oferă aceste sesiuni, în funcție de programul său, în diferite locații, precum Miami, Bahamas și Los Angeles.

Cât timp francezul de 53 de ani se plimbă și își vede de viață și de carieră, Halep stă acasă și, probabil, regretă în tăcere ziua în care l-a întâlnit pe Patrick Mouragolu. Despre care jurnalistul Ovidiu Ioanițoaia a și aflat o informație bulversantă, după cum Adevărul a scris aici.