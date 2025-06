Varianta de premier considerată „catastrofală pentru România” de șeful INSCOP: „Va avea zero autoritate”

Remus Ștefureac, directorul INSCOP, a declarat sâmbătă că varianta unui premier tehnocrat ar fi „catastrofală” pentru România în actualul context politic și economic. Potrivit acestuia, un astfel de premier nu ar avea nicio autoritate în fața partidelor și a Parlamentului, într-o perioadă cu multiple crize și provocări.

„Cred că varianta unui premier tehnocrat este catastrofală pentru români în acest moment; avem de luat decizii complicate, avem și un război la granițe, avem o coaliție formată din patru partide, în care niciun partid nu are majoritatea. Un premier tehnocrat va avea zero autoritate în fața miniștrilor, va avea zero autoritate în fața partidelor, va avea zero autoritate în fața Parlamentului”, a spus Ștefureac, în cadrul emisiunii „În fața ta” de la Digi24.

El a avertizat că, într-un astfel de scenariu, toate nemulțumirile populației s-ar concentra asupra președintelui Nicușor Dan, în cazul în care acesta ar susține această formulă de guvernare. „Nu cred în această formulă, cred că ar fi cea mai nefericită, iar la finalul unui asemenea experiment, toate oalele, dar toate oalele eșecului, și cred că va ar fi un eșec, s-ar sparge, evident, în capul președintelui Nicușor Dan, pentru că ar fi singurul care va aspira toate nemulțumirile. Nu cred că o asemenea formulă este funcțională, cu atât mai mult într-o situație de criză economică, într-o situație de criză de securitate și într-o situație în care regimul nostru politic, democrația noastră este în criză.”

Posibilă apariție a unor noi partide

Ștefureac a mai spus că, în cazul în care actuala coaliție pro-occidentală nu va funcționa, există spațiu pentru apariția unor noi formațiuni politice. „Societatea românească este mai dinamică. S-ar putea să vedem un partid al lui Ponta”, a precizat sociologul.

El a atras însă atenția asupra unui electorat important: 44% dintre români ar susține partide cu mesaje extremiste, populiste sau radicale, potrivit sondajelor. „Atenție, nu înseamnă că votanții acestor partide sunt extremiști. Sigur, pot fi și oameni care să rezoneze la ideile extremiste, dar sunt o ultra-minoritate”, a explicat directorul INSCOP.

Ștefureac consideră că lipsa accesului la beneficiile dezvoltării și destrămarea comunităților locale, cauzată de migrația masivă a tinerilor, au creat un electorat frustrat, vulnerabil la discursuri radicale.