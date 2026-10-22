FCSB-Rapid, derby de foc! Fanii, așteptați să ia cu asalt Arena Națională. Mihai Stoica pune paie pe foc: „Suntem superiori!”

Derby-ul dintre FCSB și Rapid se joacă sâmbăta aceasta, pe 24 octombrie, de la ora 21:00, pe Arena Națională, în etapa a 13-a din Superliga.

Coregrafia fanilor FCSB la meciul cu Rapid, 21 decembrie 2025 Foto: Sportpictures

Se anunță o atmosferă puternică în tribune, mai ales că ambele echipe au motive să lupte pentru victorie. La ultima întâlnire dintre cele două formații pe Arena Națională, disputată pe 21 decembrie 2025, au fost prezenți 30.903 spectatori. FCSB a câștigat atunci cu 2-1.

Recordul de asistență pentru acest derby, pe același stadion, este de 45.143 de fani, număr înregistrat la remiza 2-2 din 20 aprilie 2024.

Ambele echipe pornesc la luptă cu moralul ridicat

FCSB vine după o perioadă mai bună, iar schimbarea de pe banca tehnică pare să fi dat un impuls echipei. Cu Laurențiu Reghecampf la conducere, roș-albaștrii au urcat pe locul 6, după victoria cu Voluntari, scor 2-1, și rezultatele favorabile înregistrate de alte contracandidate. Roș-albaștrii au 18 puncte după 12 etape și vor să reducă diferența față de formațiile din fruntea clasamentului, conform GSP.

De partea cealaltă, Rapid traversează un moment excepțional. Giuleștenii ocupă locul secund în ierarhia internă, cu 27 de puncte, și nu au mai pierdut în campionat din 15 august, când au fost învinși de Dinamo cu 0-1. Mai mult, echipa vine după cinci victorii consecutive în Superliga. Un nou succes în derby ar mări la 12 puncte distanța față de FCSB.

MM Stoica: „Consider că avem un lot mult superior Rapidului!”

Mihai Stoica este încrezător înaintea confruntării și consideră că echipa sa are avantaj datorită valorii lotului. Oficialul roș-albaștrilor se așteaptă ca peste 30.000 de suporteri să vină pe Arena Națională. Rapid va avea la dispoziție întreaga peluză destinată galeriei oaspete, unde pot intra peste 7.000 de fani.

„Nu sunt deloc temperat înainte de acest meci. Sunt foarte optimist. Consider că avem un lot mult superior Rapidului. Până la urmă, luaţi în considerare că din 1992 doar asta fac. Valoarea unui club este dată, la momentul acesta, de bugetul clubului respectiv. Când scoţi o echipă care are un buget mult mai mare decât al tău, se spune că ai făcut o surpriză. Nu ştiu exact salariile Rapidului, dar cred că suntem superiori. Celelalte cheltuieli sunt sensibil egale. Am spus peste 30.000 de spectatori. Este conform aşteptărilor. Noi avem multe discuţii. Colegii mei se aşteptau la sub 30.000, la 26.000-27.000. De regulă, acestea sunt calculele la un meci cu Rapid: nu este în play-off, nu are o miză extraordinară!”, a declarat MM Stoica, conform primasport.ro.

Rezultatele meciurilor directe dintre FCSB și Rapid, cu roș-albaștrii gazde, din ultimii 5 ani