 Risto Radunovic face afaceri în România! În ce a băgat fundașul toți banii obținuți de la Gigi Becali | adevarul.ro
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Risto Radunovic face afaceri în România! În ce a băgat fundașul toți banii obținuți de la Gigi Becali

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Risto Radunovic și-a asigurat o situație financiară solidă în anii petrecuți la FCSB, iar o parte din banii câștigați din fotbal au ajuns în sectorul imobiliar din România.

Risto Radunovic, alături de soția Stefana
Risto Radunovic, alături de soția Stefana Foto: Instagram @ristoradunovic

Fundașul muntenegrean, în vârstă de 34 de ani, pare să-și fi construit planuri și pentru perioada de după retragerea din activitate. Dani Coman, președintele lui FC Argeș, a vorbit despre legătura pe care fotbalistul o are cu România și a dezvăluit că acesta deține mai multe investiții în proprietăți.

Coman îl cunoaște pe Radunovic încă din 2017, când l-a adus la Astra Giurgiu. Oficialul argeșenilor are o părere foarte bună despre fostul său jucător, iar investițiile făcute de acesta în țara noastră ar putea conta atunci când își va decide următorul pas în carieră.

„Știu că a făcut unele investiții pe aici în imobiliare!”

Radunovic nu este singurul fotbalist de la FCSB care a ales să-și plaseze banii în imobiliare. Florin Tănase și alți jucători cu venituri importante din fotbal au mers pe aceeași variantă pentru a-și construi venituri pe termen lung.

„Risto Radunovic îmi este foarte apropiat. Este un băiat la care țin foarte mult. Eu l-am adus în România. Are un caracter cum rar am văzut nu numai la fotbaliști, dar și la oameni. Un lider. A fost și este un băiat cum rar există. Mă interesează din toate punctele de vedere, atât uman, cât și fotbalistic. Este în sufletul meu.

Chiar o să vorbesc cu el, să văd dacă mai are de gând să rămână în România. Știu că a făcut unele investiții pe aici în imobiliare. Risto este un fotbalist polivalent. Poate evolua ca fundaș stânga, fundaș central la nevoie, într-un sistem de 3, dar și la închidere. Este un exemplu și poate ajuta jucătorii tineri. Un exemplu de urmat, să știți!”, a spus Dani Coman, conform digisport.ro.

În contextul în care relația sa cu Gigi Becali nu mai este la fel de bună, viitorul fundașului rămâne un subiect de interes. Atașamentul față de România și proprietățile pe care le deține aici ar putea reprezenta argumente pentru a continua să joace în Superliga, chiar și după o eventuală plecare de la FCSB. Din partea clubului bucureștean, fundașul încaseazăa proximativ 20.000 de eruro pe lună, iar contractul acestuia va expira la finele acestui an.

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