Cu gândul la FCSB, Florinel Coman va rupe contractul cu Al-Gharafa. Renunță la un milion de euro, dar nici Becali nu-l lasă cu „buzunarele goale”

Florinel Coman ar putea reveni la FCSB după experiența din Qatar, iar Gigi Becali încearcă să profite de dorința atacantului de a pleca de la Al-Gharafa.

Florinel Coman Foto: Facebook @fcsb

Cele două părți ar fi ajuns deja la un acord de principiu, însă mutarea depinde de felul în care fotbalistul își va rezolva situația contractuală cu formația qatareză.

Potrivit digisport.ro, internaționalul român a început discuțiile cu oficialii clubului pentru a încheia colaborarea înainte de termen. Contractul său expiră la finalul sezonului, dar există posibilitatea ca despărțirea să se producă încă din această iarnă.

Plecare nu este însă o decizie simplă din punct de vedere financiar

În Qatar, Coman primește aproximativ 170.000 de euro pe lună, iar dacă și-ar respecta contractul până în vară, ar mai încasa în jur de 1,19 milioane de euro. Cu toate acestea, fotbalistul ar fi dispus să renunțe la această sumă pentru a reveni în România.

Conform publicației Trumedia, Al-Gharafa ar fi pregătită să negocieze o despărțire amiabilă. Clubul i-ar achita banii pe care îi are de primit și i-ar oferi încă 170.000 de euro drept compensație pentru încetarea anticipată a contractului.

Pentru Gigi Becali, revenirea lui Coman ar însemna și un efort financiar considerabil. Atacantul avea în Qatar un salariu anual de aproximativ două milioane de euro, însă la FCSB ar urma să câștige în jur de un milion de euro pe sezon, o sumă apropiată de cea vehiculată în cazul lui Denis Drăguș. Patronul roș-albaștrilor nu vrea să plătească o taxă de transfer către clubul din Qatar și speră ca jucătorul să ajungă la București liber de contract. Aceeași strategie ar fi luată în calcul și pentru Drăguș.

Astfel, revenirea lui Florinel Coman pe Arena Națională poate avea loc în două momente: în pauza de iarnă, dacă negocierile se încheie rapid, sau la finalul sezonului, când contractul său cu qatarezii ajunge la termen.