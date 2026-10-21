 Ultimul verdict pentru Gigi Becali în dosarul mărcii „FCSB Steaua”. Apelul clubului a fost respins | adevarul.ro
search
Miercuri, 21 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Ultimul verdict pentru Gigi Becali în dosarul mărcii „FCSB Steaua”. Apelul clubului a fost respins

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Un nou eșec pentru FCSB în încercarea de a obține drepturile asupra denumirii „FCSB Steaua”. Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO) a respins și apelul formulat de clubul lui Gigi Becali, astfel că cererea de înregistrare a mărcii nu a fost acceptată.

Gigi Becali, patron FCSB
Gigi Becali, patron FCSB Foto: Sportpictures

FCSB a făcut demersurile pentru a înregistra numele în 2023, dar solicitarea a fost contestată de clubul „Steaua Noua Generație”, care activează în fotbalul juvenil din Sectorul 3 al Capitalei. Disputa s-a prelungit aproximativ trei ani, iar ultima decizie nu a schimbat situația în favoarea echipei bucureștene.

Primul verdict nefavorabil fusese pronunțat în luna mai. Conducerea FCSB a încercat să obțină o răsturnare a hotărârii prin apel, însă EUIPO a păstrat aceeași poziție.

Cazul este separat de conflictul dintre FCSB și CSA Steaua București. În această speță, cel care a contestat înregistrarea mărcii a fost Marian Străchinescu, reprezentant al proiectului „Steaua Noua Generație”.

„Concluzie. Recursul trebuie respins!”

„Respinge apelul. Obligă reclamantul să suporte cheltuielile de judecată ale oponentului în procedura de apel, care sunt stabilite la 550 EUR. Suma totală care trebuie plătită de reclamant în procedura de opoziție și de apel este de 1.170 EUR.

Camera de Recurs confirmă că, ținând cont de identitatea serviciilor în cauză, de similaritățile dintre semne și de gradul mediu de distinctivitate intrinsecă a mărcii anterioare, există un risc de confuzie în sensul articolului 8 alineatul (1) litera (b) din RMC din partea publicului relevant vorbitor de limbă italiană și spaniolă, chiar și având în vedere faptul că o parte a acestui public poate manifesta un nivel ridicat de atenție, așa cum a constatat în mod corect Divizia de Opoziție.

Concluzie. Având în vedere toate considerațiile anterioare, recursul trebuie respins. Divizia de Opoziție a constatat în mod corect că oponentul a dovedit utilizarea serioasă a mărcii anterioare pentru servicii de club de fotbal din clasa 41 și că, având în vedere identitatea serviciilor, similaritatea semnelor și caracterul distinctiv intrinsec mediu al mărcii anterioare, există un risc de confuzie în sensul articolului 8 alineatul (1) litera (b) din RMC din partea publicului relevant vorbitor de limbă italiană și spaniolă!”, se arată în decizie, potrivit Prosport.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Nou dosar pentru Călin Georgescu: I-ar fi cerut unui cunoscut să-i caute microfoanele puse de DIICOT în casă
digi24.ro
image
Șefa unui magazin din Spania, concediată după 8 ani pentru că ascundea produse la reducere ca să le cumpere. Ce a decis instanța
stirileprotv.ro
image
SURSE| Un nou dosar penal pe numele lui Călin Georgescu. Se fac percheziții în acest moment la casa din Mogoșoaia. Ce acuzații noi îi aduc procurorii
gandul.ro
image
Roșii „de lux”. Motivul pentru care 1 kilogram de roșii costă 10 lei la Roma
mediafax.ro
image
Ia 240.000 de euro fără să joace niciun minut timp de 2 ani în SuperLigă. Caz unic în istoria campionatului
fanatik.ro
image
Greu de demis de la cârma PNL. Falsul prohod al lui Bolojan și ce li se pregătește puciștilor
libertatea.ro
image
„Soluția” lui Traian Băsescu pentru ca AUR să nu treacă de 30% în alegeri
digi24.ro
image
Elina Svitolina și Gael Monfils s-au despărțit: „Cel mai dureros adevăr pe care a trebuit vreodată să-l înfrunt”
gsp.ro
image
Parisul, ca după război. Strigătul disperat al lui Emmanuel Petit și imagini cu puternic impact emoțional
digisport.ro
image
Kovács, ridicat în slăvi de Mourinho. Ce a zis marele antrenor de fotbal
click.ro
image
"Pacea voastră este capitulare". Protest la Sofia. Bulgarii au cerut ca Rusia să fie numită agresor și acuză tăcerea lui Radev
antena3.ro
image
BREAKING. Lovitură dură pentru Cluj. O multinaţională gigant dă afară sute de oameni
zf.ro
image
Satul în care un bărbat și-a sudat o caroserie de mașină pe casă. Inițial, avea nevoie de tablă pe acoperiş
observatornews.ro
image
Triunghiul amoros e istorie pentru senatoarea POT. Cum am surprins-o pe Valentina Aldea
cancan.ro
image
Impozitul pe pensii aplicat foștilor militari ar putea fi restituit în 2 ani. Ce pot face ceilalți pensionari?
newsweek.ro
image
Imaginie geniale: Gigi Becali a ieșit la shopping cu Luțu și mini-Luțu! Au cumpărat un cuier și scaune cu „blană de oaie” pentru biserică
prosport.ro
image
Cu ce avere pleacă Diana Buzoianu de la Ministerul Mediului. Ce salariu avea şi ce are acum în conturi
playtech.ro
image
Laurențiu Reghecampf a primit vestea înainte de FCSB – Rapid: Karlo Muhar! Exclusiv
fanatik.ro
image
Cuplul care a călătorit în 36 de țări fără să plătească pentru cazare: „Suntem foarte recunoscători că putem trăi ca niște milionari”
ziare.com
image
"Extrem de jenant!" / "Săracul Monfils!" Elina Svitolina a creat haos, după ce a anunțat de ce divorțează
digisport.ro
image
Cristiano Ronaldo, „înfierat” de un nume mare: „A lăsat echipa la greu”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Rareș Cojoc își răsfață noua iubită în Mauritius. Cum arată super vila în care s-au cazat cei doi, alături de copiii Andreei Popescu. Luxul e la el acasă aici / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Dezăluirile lui Băsescu despre Nicușor Dan! Anunțul fostului președinte după ce a trecut Guvernul Niculescu
mediaflux.ro
image
De 5 ori campion, astăzi taie și vinde fier: „Chiar acum mă ocup de niște vagoane de tren”
gsp.ro
image
Angela Similea, ravisantă la 80 de ani, într-o rochie splendidă, la Gala „Nu există nu se poate”, organizată de Andreea Marin
actualitate.net
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Smiley, dezvăluiri despre casa de la munte și rolul Ginei Pistol: „Eu sunt ceva rău”. Ce spune despre fiica lor și filmul cu Pavel Bartoș
click.ro
image
Florin Ristei, imagini tandre alături de iubita sa. Ce schimbare a făcut artistul de când este într-o relație cu Ramona
click.ro
image
Actorul român cu care și-ar dori să joace Adela Popescu: „Poți să ai surprize, plăcute și neplăcute”
click.ro
Shirley MacLaine foto Profimedia jpg
Orgasmul a fost atât de puternic, încât i-a plesnit operația! Scene incredibile în patul unei dive din Old Hollywood
okmagazine.ro
Susan Dell colaj jpg
Cum a ajuns apropiata lui Trump, soția magnatului Dell, să fie bănuită că e extraterestră? Așa arăta Susan în 2008
okmagazine.ro
Un zbor similar cu cinci aeronave Grumman TBF Avenger
Dispariția Zborului 19 în Triunghiul Bermudelor. O tragedie aviatică rămasă fără explicație
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Ramona de la Clejani se mărită! Pe Viorica și Ioniță de la Clejani nu-i invită la chef: „Ultima întâlnire cu el m-a adus în stare de spital”
image
Smiley, dezvăluiri despre casa de la munte și rolul Ginei Pistol: „Eu sunt ceva rău”. Ce spune despre fiica lor și filmul cu Pavel Bartoș

OK! Magazine

image
Cum a ajuns apropiata lui Trump, soția magnatului Dell, să fie bănuită că e extraterestră? Așa arăta Susan în 2008