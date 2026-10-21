Ultimul verdict pentru Gigi Becali în dosarul mărcii „FCSB Steaua”. Apelul clubului a fost respins

Un nou eșec pentru FCSB în încercarea de a obține drepturile asupra denumirii „FCSB Steaua”. Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO) a respins și apelul formulat de clubul lui Gigi Becali, astfel că cererea de înregistrare a mărcii nu a fost acceptată.

Gigi Becali, patron FCSB Foto: Sportpictures

FCSB a făcut demersurile pentru a înregistra numele în 2023, dar solicitarea a fost contestată de clubul „Steaua Noua Generație”, care activează în fotbalul juvenil din Sectorul 3 al Capitalei. Disputa s-a prelungit aproximativ trei ani, iar ultima decizie nu a schimbat situația în favoarea echipei bucureștene.

Primul verdict nefavorabil fusese pronunțat în luna mai. Conducerea FCSB a încercat să obțină o răsturnare a hotărârii prin apel, însă EUIPO a păstrat aceeași poziție.

Cazul este separat de conflictul dintre FCSB și CSA Steaua București. În această speță, cel care a contestat înregistrarea mărcii a fost Marian Străchinescu, reprezentant al proiectului „Steaua Noua Generație”.

„Concluzie. Recursul trebuie respins!”

„Respinge apelul. Obligă reclamantul să suporte cheltuielile de judecată ale oponentului în procedura de apel, care sunt stabilite la 550 EUR. Suma totală care trebuie plătită de reclamant în procedura de opoziție și de apel este de 1.170 EUR.

Camera de Recurs confirmă că, ținând cont de identitatea serviciilor în cauză, de similaritățile dintre semne și de gradul mediu de distinctivitate intrinsecă a mărcii anterioare, există un risc de confuzie în sensul articolului 8 alineatul (1) litera (b) din RMC din partea publicului relevant vorbitor de limbă italiană și spaniolă, chiar și având în vedere faptul că o parte a acestui public poate manifesta un nivel ridicat de atenție, așa cum a constatat în mod corect Divizia de Opoziție.

Concluzie. Având în vedere toate considerațiile anterioare, recursul trebuie respins. Divizia de Opoziție a constatat în mod corect că oponentul a dovedit utilizarea serioasă a mărcii anterioare pentru servicii de club de fotbal din clasa 41 și că, având în vedere identitatea serviciilor, similaritatea semnelor și caracterul distinctiv intrinsec mediu al mărcii anterioare, există un risc de confuzie în sensul articolului 8 alineatul (1) litera (b) din RMC din partea publicului relevant vorbitor de limbă italiană și spaniolă!”, se arată în decizie, potrivit Prosport.