Eden Lică, 39 de ani, a crescut pe același teren de tenis cu Simona Halep la Constanța și a cucerit titluri cu Horia Tecău la „dublu”, iar acum face senzație peste Ocean, unde le dă lecții lui Andre Agassi și lui Andy Roddick, legende în tenis, în sportul care a înnebunit America, pickleball.

„Pe Simona Halep o cunosc de când avea 6 ani, deoarece a început tenisul la aceeași școală sportivă (LPS CSS 2) din Constanța, unde mă antrenam”, rememorează Eden Lică, fiul unui fost arbitru cu ecuson FIFA, Marcel Lică, coleg de generație cu Ilie Balaci și cu Victor Pițurcă în grupa antrenată de Ion Gârleșteanu la Universitatea Craiova, ultima oară fost președinte la Farul Constanța.

„Din păcate, am reușit să mă văd cu Simona ultima oară într-o conjunctură tristă, la înmormântarea fostului nostru antrenor, profesorul Ene Nicușor, acum 5 ani”, nu uită să amintească Eden, care trăiește de un deceniu în Statele Unite ale Americii, unde a plecat ca jucător de tenis și a ajuns o forță în pickleball, sportul cu cea mai spectaculoasă creștere ca popularitate din ultimul sfert de veac.

„Frate” cu Tecău, antrenor pentru Agassi și Roddick

„De Horia Tecău mă leagă o prietenie aparte, am crescut ca frații, am fost campioni naționali cu CSS LPS Constanța, am câștigat la dublu titluri în România și în străinătate. Am crescut împreună de la vârsta de 7-8 ani pe terenurile de tenis”, povestește Eden.

Viața l-a adus în preajma unor legende, foști lideri mondiali care au schimbat istoria tenisului, așa cum și el poate deveni lider în pickleball. Este sportul în care Andre Agassi și Andy Roddick, doi câștigători de Grand Slam și foști numărul 1 ATP, l-au ales pe român ca antrenor.

„Când am aflat că o să-i antrenez pe Agassi și Roddick am simțit de parcă aș fi cucerit un turneu de Mare Șlem! Am crescut vizionând meciurile lui Agassi, a fost idolul copilăriei mele”, mărturisește constănțeanul. Nu își ascunde tremurul vocii. Este românul care l-a bătut pe Rafael Nadal într-un set de antrenament cerut de unchiul și antrenorul „Matadorului”, Toni Nadal.

„Am fost sunat de managerul Major League Pickleball și de Andrei Dăescu (n.r. - fost jucător de Cupa Davis pentru România în 2012), prietenul și partenerul meu, care mi-au propus să lucrez cu Agassi și Roddick, ca să îi ajut cu configurarea unei tehnici și a unei strategii tactice pentru meciul de un milion de dolari jucat contra lui John McEnroe și a lui Michael Chang”, descrie Eden cum a devenit antrenorul ideal de pickeball pentru legendarii americani la „Hard Rock Casino” din Hollywood, Florida.

„Meciul a fost extrem de echilibrat împotriva lui Chang și McEnroe, dar diferența a fost făcută de tactică. Agassi și Roddick au fost mai disciplinați ca strategie transferată de la tenis la pickleball, au comis mai puține greșeli neforțate, motiv pentru care au câștigat punctele jucate în momentele decisive. Asta am și lucrat cu ei la antrenamente și s-a dovedit că echipa mai maleabilă tactic a pus mâna pe potul de un milion de dolari”, punctează Eden.

„Un moment amuzant a fost când Agassi a reușit un passing-shot extraordinar cu reverul în lung de linie la care toți am rămas cu gura căscată. El s-a întors spre mine și spre Steffi Graf (n.r. - soția lui Agassi) și ne spune: „Nu fiți surprinși, cu backhand-ul ăsta am plătit multe facturi la viața mea”, relevă Lică momentul după care McEnroe a provocat-o pe Steffi Graf și a invitat-o în teren.

„Glumind un pic, se pare că am făcut o treabă bună! Agassi și Roddick au câștigat milionul de dolari, dar ceea ce m-a impresionat, în special la Andre, au fost modestia și respectul arătate”, opinează Eden, care nu ezită să afirme că experiența trăită alături de foștii lideri mondiali ai tenisului masculin a fost „cel mai frumos și emoționant moment din viața mea”.

„Împreună cu Andrei Daescu și cu Alex Pop Moldovan (n.r. - fosti tenismani și antrenori români rezidenți acum în Florida), sprijinit de familie, încercăm să înființăm federația de pickleball în România”, anunță Eden Lică.

„Pot spune că pickleball-ul este un pic mai accesibil, aici în America, din punct de vedere financiar, deoarece sunt foarte multe terenuri publice, unde copiii, adulții, de toate vârstele, pot juca gratis. Chiar și la cluburile private, terenurile sunt mai ieftin de închiriat, comparativ cu cele de tenis. Orele private în schimb au același cost ca la tenis, iar paletele de calitate sunt destul de scumpe, aproape cât o rachetă de tenis, în jur de 200 de dolari. Dar o paletă poate fi folosită chiar și un an”, dezvăluie secretele pickleball-ului Lică, dublu campion național indoor la dublu al Statelor Unite.

Face echipă cu Andrei Dăescu, câștigător a peste 50 de medalii de aur în turneele profesioniste (simplu și dublu), jucător de Top 10 mondial în ultimii 4 ani.

„Phantom Pickleball îmi fabrică paletele, sunt create special pentru mine, îmi asigură costurile pentru deplasări și toate cheltuilelile”, nu ascunde Eden Lică cum a ajuns ca figura lui să fie imprimată pe paletele utilizate de sute de mii de jucători de pickleball (amatori sau profesioniști), în Statele Unite ale Americii.

„Antrenez multe dintre celebritățile show-biz-ului american care au proprietăți în Florida (Miami, Boca Raton, Delry Beach), dar și când eram în Hampton (n.r. - cartier din New York). I-am dat lecții private lui Leonardo Di Caprio, Brooke Shields, Will Ferrell sau Khloé Kardashian”, explică Lică formidabila „priză” pe care o are pickleball-ul.

Este un sport asemenător tenisului în care doi sau patru jucători lovesc o minge de plastic perforată, goală în interior, peste un fileu cu înălțimea celui de tenis (0,91 m), folosind palete de dimensiunea tocătoarelor de lemn, obișnuite, nelipsite din bucătăriile românești.