Edi Iordănescu a dezvăluit dacă regretă că a plecat de la națională, după ce a văzut grupa pentru Mondialul din 2026

Edi Iordănescu a părăsit echipa națională chiar când România se afla pe val și după ce reușise să construiască un grup unit, susținut necondiționat de zeci de mii de suporteri. Fostul selecționer a dezvăluit că nu îi pare rău că a plecat de la prima reprezentativă, chiar și după ce a văzut grupa accesibilă pentru Cupa Mondială 2026.

România va juca în preliminariile Mondialului din SUA, Canada și Mexic în grupa H, alături de Austria, Bosnia-Herțegovina, Cipru și San Marino. Misiunea lui Mircea Lucescu, de a duce naționala la un turneu final mondial după 28 de ani nu pare imposibilă, astfel că mulți s-au întrebat dacă lui Edi Iordănescu nu regretă că a plecat de la națională.

Fostul selecționer a vorbit pe această temă într-un interviu acordat pentru Fanatik. ”Fiţi sigur că sunt foarte asumat, de fel. Şi foarte analitic. A fost o decizie deloc uşoară. A fost o decizie gândită în timp şi poate, cu adevărat, decizia finală am luat-o în vară după Campionatul European.

Iordănescu, mulțumit că a creat un grup

Mi-am asumat-o şi atunci când îmi asum rămân cu lucrurile bune şi cu fericirea că am dat un restart nu doar la echipa naţională, ci la fotbalul românesc. Echipa naţională a făcut un European fantastic, s-a calificat de o manieră extraordinară, fără înfrângere, de pe primul loc, într-un an în care nicio echipă din România nu era într-o competiţie europeană. Un singur jucător de la echipa naţională era angrenat în cupele europene. A fost un moment greu şi s-a creat din nou o emulaţie, suporterii au venit alături de echipa naţională. Sunt lucruri care rămân şi pe care nimeni nu le poate contesta. Am”, a declarat Edi Iordănescu.

Două turnee finale legate, un stimulent pentru fobalul nostru

Fostul antrenor al naționalei a completat: ”Am spus când am plecat că mai este de muncă, mai sunt lucruri de pus la punct. Acum e un antrenor cu o experienţă deosebită şi sunt sigur că poate să continue să construiască. E clar că am lăsat o echipă unită, o echipă definită, performantă. O echipă cu un potenţial mare de creştere. E nevoie de continuitate, de reconfirmare. Am mare încredere în băieţi că pot produce o astfel de performanţă, să vedem România la Mondial. Ar fi două turnee legate şi asta ar însemna un stimulent incredibil pentru tot ceea ce urmează”.