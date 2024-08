Mircea Lucescu vorbește în premieră despre preluarea naționalei. Teama care-l oprește să dea răspunsul final

Mircea Lucescu a recunoscut că negociază cu FRF preluarea postului de selecționer, dar că încă nu a dat un răspuns final. Meticulos, antrenorul s-a întâlnit ieri cu staff-ul lui Edi Iordănescu, pentru a afla ultimele informații despre tricolori, apoi va ava o discuție cu fostul selecționer, după are va lua decizia.

Mircea Lucescu a explicat pentru gsp.ro că nu a luat în calcul revenirea pe banca tehnică a naționalei multă vremee, dar că acum eeste o situație specială, România debutând peste o lună în Ligii Națiunilor (Kosovo – România, e pe 6 septembrie) și nu are antrenor. Ieri s-a întâlnit cu ”secunzii” lui Edi Iordănescu, Florin Constantinovici, Ionel Gane și Leo Toader, care i-au oferit informații relevante despre situația la zi a jucătorilor și o evaluare completă post-Euro.

Mircea Lucescu va face o analiză atentă

„Cine spune că Mircea Lucescu e deja selecționerul României exagerează. E adevărat că am avut în ultimele zile mai multe contacte legate de această variantă, dar trebuie să analizez foarte atent înainte de a oferi răspunsul final. Vreau să culeg cât mai multe date importante. Faptul că am mers în ultima vreme la multe meciuri de campionat nu e suficient. În acele momente, am fost la stadion ca un simplu spectator”, a declarat Mircea Lucescu pentru gsp.ro.

Acesta a completat: „Am spus în destule ocazii că nu mă mai interesează să mă întorc la naționala României. Dar acum e o situație specială. Edi s-a oprit, din păcate, după Euro, Hagi a refuzat, timpul până la primele meciuri e foarte scurt, sunt puține variante la dispoziție. Ăsta e și unul dintre motivele pentru care sunt, deocamdată, într-o perioadă de analiză serioasă vizavi de propunerea federației”.

Am mai condus naționala în urmă cu 38 de ani

Mircea Lucescu a repetat că încă nu a luat o decizie, explicând că are o teamă că-și va păta numele: ”Repet însă și întăresc, pentru a fi limpede pentru toată lumea: nu am acceptat nimic, încă mă gândesc, nu am oferit nimănui niciun răspuns. Vreau să fiu foarte lămurit când voi da răspunsul Federației, pentru că, dacă voi veni și vom rata calificarea la Mondiale, nimeni nu-mi va ierta asta, deși nu sunt un magician”.

Legendarul antrenor a condus naționala în perioada 1981-1986, când a calificat România la Euro ’84. Acum, pentru Mircea Lucescu urmează o întâlnire cu Edi Iordănescu, iar luni va avea discuția decisivă cu Răzvan Burleanu, președintele FRF, căruia îi va comunica decizia finală.