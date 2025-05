După operație, Mihai Leu n-a părăsit Spitalul Fundeni: „Sunt pregătit să merg până la capăt”

Fostul campion mondial la box Mihai Leu (56 de ani), internat la Institutul Clinic Fundeni, a transmis, marți, un mesaj în care anunță că a trecut cu bine peste perioada grea de după operație și că a început recuperarea.

„Dragii mei, am citit cât am putut din sutele de mesaje, comentarii și postări prin care mi-ați arătat că sunteți alături de mine. Chiar dacă nu am avut mereu acces la telefon, să știți că sprijinul vostru a ajuns la mine, și mi-a dat putere. Am trecut cu bine peste perioada grea de după operație. Astăzi sunt deja pe secție, în rezervă, și am început recuperarea. E un drum care cere răbdare și tărie, dar sunt pregătit să merg până la capăt. Vă mulțumesc din suflet pentru toate gândurile bune, fiecare încurajare a contat. Sper ca în curând să revin acasă și să vă dau vești din ce în ce mai bune”, a scris Mihai Leu pe o pagină de socializare.

Fostul campion mondial de box Mihai Leu se află internat la Institutul Clinic Fundeni, unde a fost supus unei intervenții „complexe și foarte dificilă”, așa cum a declarat prof. dr. Irinel Popescu, în urmă cu o săptămână.

Mihai Leu a devenit campion mondial WBO la categoria semimijlocie în 1997 și s-a retras din boxul profesionist în urma unei accidentări. Ulterior a început să concureze ca pilot de raliuri și a devenit campion național în 2003.