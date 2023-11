Djokovici predă lecția pe care Halep a ratat-o: Diferență mare între Nole și Simona

Deși a jucat un număr foarte mare de meciuri în acest sezon (61), Nole abia așteaptă să reprezinte Serbia în sferturile Cupei Davis, în confruntarea cu Marea Britanie, care începe de joi, la Malaga (Spania).

Mai mult decât atât, gândul său zboară deja spre sezonul 2024 când, pe lângă obiectivele sale în circuitul ATP, vrea să producă un rezultat mare și pentru țara sa. Prin comparație, Simona Halep, când era pe val, a sărit, periodic, peste meciurile României de Fed Cup / Billie Jean King Cup. Iar în 2016 a refuzat să meargă la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro din cauza...virusului Zika!

„2023 a fost printre cele mai bune sezoane din cariera mea, dar mereu am ridicat ștacheta. Pentru 2024, pot câștiga toate trofeele de Grand Slam, plus aurul olimpic pentru Serbia. Motivația o am, corpul meu mă ajută foarte bine, mă <<ascultă>>, și am în jurul meu o echipă formată din oameni minunați“, a spus Djokovici, după victoria de la Turneul Campionilor.

7

trofee a câștigat Novak Djokovici în 2023: ATP Finals (hard), Paris-Bercy (hard), US Open (hard), Cincinnati (hard), French Open (zgură), Australian Open (hard) și Adelaide (hard).

Cei șase maginifici care l-au bătut pe Djokovici în 2023

Nume Turneu Faza Data Rezultat

Sinner ATP Finals Grupe 14 noiembrie 7-5, 6-7, 7-6

Alcaraz Wimbledon Finala 16 iulie 1-6, 7-6, 6-1, 3-6, 6-4

Rune Roma Sferturi 17 mai 6-2, 4-6, 6-2

Lajovic Banja Luka Sferturi 21 aprilie 6-4, 7-6

Musetti Monte Carlo Optimi 13 aprilie 4-6, 7-5, 6-4

Medvedev Dubai Semifinale 3 martie 6-4, 6-4