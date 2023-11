„Djocovid“? Nu! „Djoko-magnifique“: Cea mai mare victimă a discriminărilor pandemice râde la urmă

Măsurile de combaterea COVID-ului au fost atât de „bune“ și „eficiente“ încât, între timp, toate au și ajuns în „coșul de gunoi“ al istoriei, deși SARS-CoV-2 circulă nestingherit și face victime, în continuare.

În urma unei perioade negre pentru omenire, între 2020 și 2022, rămân doar furia publică și nedreptățile. Iar la acest ultim capitol, Novak Djokovici e de departe cea mai mare victimă din lumea sportului. Fiecare triumf al sârbului acum amintește, inevitabil, de faptul că i s-a furat șansa de a avea un palmares și mai bun. Pentru că, pe rând, la Australian Open 2022 și apoi US Open 2022, am asistat la o situație halucinantă: excluderea unui om perfect sănătos de la competiții din lipsa certificatului de vaccinare! Vorbim despre un vaccin care n-a împiedicat și nu împiedică nici astăzi transmiterea virusului. Și, totuși, în demența care a pus stăpânire pe lume, am „reușit“ să-l prezentăm pe Djokovici, un etalon al sănătății, drept un „pericol pentru sănătate publică“.

Singura consolare e că această poveste horror a fost cu final fericit. Pentru că, pe lângă faptul că lumea s-a debarasat de „teroarea COVID“, și Djokovici a revenit la competițiile de unde fusese exclus și, câștigând trofeele la Melbourne și New York, și-a luat revanșa pentru coșmarul din 2022. Iar astăzi, sârbul de 36 de ani e subiect de studiu de caz! Pentru că acel „pericol pentru sănătatea publică“ din 2022 sfidează logica în tenisul masculin, un sport de o duritate extemă. Și continuă să uimească la o vârstă la care colegii săi de generație fie că s-au retras deja, fie că au devenit clienți ai clinicilor, cu diferite accidentări.

Dă peste cap Cartea Recordurilor. În mod repetat!

Fabulosul Djokovici a câștigat, în weekend, turneul Paris-Bercy: 6-4, 6-3 în finala cu Dimitrov (14 ATP). Dacă alt jucător ar fi învins la Paris, cu siguranță, „boom-ul mediatic“ al știrii ar fi fost mult mai mare. La Djokovici însă, victoriile au devenit o banalitate. Adevărata știre e când sârbul e învins de cineva! Bornele de mai jos confirmă această situație.

*În 56 de meciuri disputate în 2023, Nole are doar cinci eșecuri. Cei care l-au bătut sunt: Alcaraz (2 ATP) în finala de la Wimbledon, Rune (10 ATP) în sferturile de la Roma, Lajovic (46 ATP) în sferturile de la Banja Luka, Musetti (27 ATP) în optimile de la Monte Carlo și Medvedev (3 ATP) în semifinalele de la Dubai.

*La ora actuală, Djokovici are cea mai lungă serie de invincibilitate din elita circuitului ATP: 18 meciuri la rând fără eșec. A pierdut ultima dată pe 16 iulie, în finala de la Wimbledon, cu Alcaraz (6-1, 6-7, 1-6, 6-3, 4-6) după o capodoperă de meci, de 4 ore și 43 de minute! De amintit că, după această finală, unii specialiști s-au grăbit să-i cânte prohodul lui Nole. Încă o dată, după cum s-a întâmplat în ultimii ani, după fiecare finală majoră pierdută de campionul sârb.

*Eurosport a notat că Djokovici e cel mai în vârstă campion din istorie la jumătate din competițiile mari din tenisul masculin. Vorbim despre întrecerile Grand Slam, cele de categoria ATP 1000, plus ATP Finals. Iată cine sunt cei mai vârstnici campioni la aceste 14 competiții: Australian Open: (Rosewall), Indian Wells: (Federer), Miami: (Federer), Monte Carlo: (Fognini), Madrid: (Djokovici), Roma: (Djokovici), Roland Garros: (Djokovici), Wimbledon: (Federer), Rogers Cup: (Nadal), Cincinnati: (Djokovici), US Open: (Djokovici), Shanghai: (Federer), Paris-Bercy: (Djokovici), Turneul Campionilor: (Djokovici).

*Pentru Djokovici, urmează Turneul Campionilor sau ATP Finals, în perioada 12-19 noiembrie (Eurosport). Vorbim despre întrecerea care adună la Torino cei mai buni opt jucători din 2023. De remarcat că, în acest an, line-up întrecerii arată o situație incredibilă. Concret, Djokovici, favoritul principal, are în palmares 97 de trofee. Toți ceilalți participanți la ATP Finals 2023 au împreună 91 de titluri în CV: Alcaraz (12), Medvedev (20), Sinner (10), Rublev (14), Zverev (21), Tsitsipas (10) și Rune (4).

*Dacă va mai câștiga un singur meci, atunci Nole își va asigura locul 1 în ierarhia ATP de final de an. Pentru a 8-a oară în carieră, el reușind această performanță și în 2011, 2012, 2014, 2015, 2018, 2020 și 2021. De asemenea, Djokovici, cel mai longeviv lider ATP cu 398 de săptămâni pe primul loc, e pe cale să atingă borna 400, o altă performanță incredibilă. La acest capitol, sârbul e urmat de Federer (310 săptămâni pe locul 1 ATP) și de Sampras (286).

Novak Djokovici, lider ATP: Mă duc după toate recordurile posibile, tot ce pot doborî. N-am avut niciodată probleme să spun asta. Și, de aceea, oamenii nu mă plac. Nu m-am prefăcut ca unii...Să spun că nu e scopul meu și apoi să mă comport altfel.