Dinamo plânge: Gigi Mulțescu, pentru ultima oară pe stadionul unde a scris istorie

Cortegiul funerar al fostului jucător şi antrenor al echipei Dinamo, Gheorghe Mulţescu, a făcut, marţi, un ultim tur al terenului din Şoseaua Ştefan cel Mare, ca un omagiu adus memoriei marelui fotbalist.

Trupul neînsufleţit al fostului jucător a fost condus de la Muzeul Dinamo, din curtea complexului sportiv, convoiul funerar urmând o tură a terenului şi apoi îndreptându-se ulterior spre capelă.

Cortegiul a avut în faţă o grupă de juniori ai echipei de fotbal CS Dinamo, care purtau pe braţe coroanele mortuare aduse de cunoscuţii celui dispărut.

Galeria echipei Dinamo a agăţat pe gardurile care împrejmuiesc terenul de joc mai multe bannere cu mesaje în memoria lui Mulţescu: "Un gol în suflet ne-ai lăsat, Gigi Mulţescu nu vei fi uitat!", "Prea mult plecat în pribegie, Mulţescu, mereu un câine la datorie", "Atunci când este greu, toată lumea dispare, Gigi Mulţescu ai fost a noastră salvare" şi "Pleacă un alt artist din fotbalul pe care l-am iubit, drum bun nea Gigi, câine desăvârşit".

La eveniment au participat atât rude ale fostului fotbalist şi antrenor dinamovist, cât şi foşti colegi şi conducători ai echipei.

"E o pierdere foarte mare pentru întreg fotbalul românesc. A fost un coleg, prieten, pentru mine, am fost şi adversari de atâtea ori. Un om deosebit. Marea problemă este că a avut şi grijă de el, pentru că noi, marea majoritate nu prea avem grijă de noi, şi uite ce nenorocire. A fost un om care s-a sacrificat pentru Dinamo. În '83, când am venit la Dinamo, era căpitanul echipei, cu un an înainte fusese Cornel Dinu, care trecuse antrenor secund. Contează foarte mult să fii bine primit într-un vestiar când eşti la început, aşa cum eram eu şi Mircea Rednic, şi el avea grijă, vorbea cu tine, a fost un băiat extrem de inteligent. El a fost unul dintre legendele acestui club, asta e clar", a declarat fostul său coleg Ioan Andone, potrivit Agerpres.

Fostul jucător Florentin Petre l-a avut antrenor pe Gheorghe Mulţescu şi a spus că îi va păstra întotdeauna respect şi recunoştinţă: "O tristeţe foarte mare pentru că a fost o legendă, un caracter extraordinar de bun. Este un exemplu, pentru că de fiecare dată când clubul a avut nevoie a fost aproape tot timpul. Oamenii aceştia trebuie comemoraţi pentru ca amintirea lor să fie veşnică în sufletul nostru. A fost iubit, a fost un fotbalist extraordinar de bun, a făcut istorie pentru acest club. Tot timpul a venit cu sufletul la Dinamo, nu s-a uitat la bani, a fost prezent tot timpul când a fost mai greu. Pentru asta va avea tot respectul şi recunoştinţa mea, pe viaţă".

Fostul fotbalist şi antrenor Gheorghe Mulţescu a încetat din viaţă, duminică, la vârsta de 72 de ani.

Mulţescu, care a evoluat ca mijlocaş, şi-a început cariera la Steaua, după care a jucat la Jiul Petroşani, Dinamo Bucureşti, iar în finalul carierei a trecut pe la Autobuzul Bucureşti, UTA Arad, Rapid Bucureşti şi Poiana Câmpina, la care a fost antrenor-jucător.

A pregătit în cariera sa echipe ca Dinamo, Dacia Unirea Brăila, Samsunspor, Kayseri Erciyesspor, Adanaspor, Ankaragucu, Sportul Studenţesc, Astra Ploieşti, Gaziantepspor, Politehnica Timişoara, Petrolul Ploieşti, Jiul Petroşani, FC Braşov, FC Vaslui, Kahramanmaraşspor, Universitatea Cluj, Progresul Bucureşti, Ceahlăul Piatra Neamţ, Al Taawon, Delta Tulcea, Astra Giurgiu, Gaz Metan Mediaş, Al Ettifaq, FC Voluntari, Universitatea Craiova.

A câştigat trei titluri de campion al României cu Dinamo şi trei Cupe ale României, una cu Jiul Petroşani şi două cu Dinamo, toate ca jucător.

Gigi Mulţescu a îmbrăcat de 15 ori tricoul echipei naţionale a României, în perioada 1974-1983, precizează FRF.