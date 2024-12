Detaliile stupide pe care Gigi Becali și le-a trecut în CV-ul de la Camera Deputaților

Gigi Becali a devenit parlamentar după alegerile de la începutul iernii, candidând pe lista partidului AUR. El a mai fost ales pentru un mandat în 2012, din partea PNL, dar și-a pierdut locul după doar un an, când a fost condamnat la închisoare.

Patronul FCSB și-a actualizat CV-ul pe site-ul oficial al Camerei Deputaților, scriind câteva detalii hilare. La capitolul „activitate profesională”, pe lângă titlurile de „investitor imobiliar” și „deputat în Parlamentul European”, Gigi Becali a trecut și că este patron la „FC Steaua București S.A.”, încă din 2003. Asta chiar dacă justiția i-a interzis să folosească numele „Steaua”, el fiind finanțator la „Fotbal Club FCSB S.A.”.

Gigi Becali și-a trecut doar liceul la ”Studii”

Mai departe, Gigi Becali nu și-a scris în CV Facultatea de Ecologie pe care a absolvit-o, astfel că ultima instituție de învățământ pe care a terminat-o este Liceul Iuliu Maniu din București. În urmă cu câteva zile, patronul FCSB recunoștea că a absolvit facultatea, deși nu a dat pe la școală: ”M-am înscris acolo și luam note și de 9. Recunosc, e ilegal să promovezi fără să te prezinți. Dar s-a prescris. Au trecut 20 de ani.

Ca să știi ce înseamnă facultatea ecologică, vă spun eu. Eram anul 3 și nu am călcat acolo. Nici nu mai știu cum le-am luat, dacă nu am călcat pe acolo. V-am spus ce înseamnă facultatea ecologică. Eu vă spun cum am făcut-o. Nu o am în CV, că a fost făcută la mișto”.

Gigi Becali a trecut în CV, la rubrica ”Distincții sau decorații”, o altă enormitate: titlul de „Cel mai bogat român”, acordat de Top 300 Capital, în anul 2008.