Spionii lui Gigi Becali au descoperit un triunghi amoros la FCSB: Ngezana i-a furat colegului iubita româncă

Gigi Becali face pe detectivul și a descoperit ce se întâmplă cu fundașul sudafrican Ngezana, care „s-a dat lovit” pentru a nu juca împotriva Farului (1-1) și care a nu a cedat nici în ruptul capului, chiar dacă a fost amenințat de conducere cu o amendă consisentă.

Finanțatorul de la FCSB a aflat că noua parteneră a jucătorului său a avut o relație și cu Nana Antwi, jucător ghanez împrumutat de campioană la Hermannstadt până la sfârșitul acestui sezon. „Eu l-am iertat pe Ngezana. Știu și ce gagică are. I-am găsit gagica. Eu am zis la mișto, dar chiar așa era. El m-a întrebat: «Păi de unde știai tu de gagică?». Eu am zis la mișto. Cică o are pe aia pe care a avut-o Nana (n.r. Nana Antwi).

E o fată căreia îi plac ăștia care sunt mai puternici așa. E româncă. A fost gagica lui Nana. Nu știu nici eu așa, dar așa mi-au zis oamenii. E româncă. Ia urmăriți-i acum. I-am pus pe urmele lor. Mi-au zis: «Domnul Becali, are așa, așa, așa». Am aflat tot dosarul. Păi, dacă nu faci așa, nu ai cum să reușești”, a declarat Gigi Becali, potrivit Fanatik.