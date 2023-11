Degringoladă la Sepsi. Patronul Laszlo Dioszegi a scăpat clubul din mână și face acuzații dure

O echipă care și-a câștigat respectul în ultimii ani prin organizare și seriozitate s-a transformat în acest sezon într-o deziluzie. Lucrurile merg prost în campionat pentru Sepsi, iar Cupa României, competiția pe care a câștiga-o în ultimele două sezoane, e deja istorie pentru covăsneni.

Corvinul Hunedoara a învins-o pe Sepsi, scor 1-0, în runda secundă a grupei A din Cupa României și e eliminat-o deja încă din faza grupelor. Laszlo Dioszegi, finanțatorul covăsnenilor, a dezvăluit câteva episoade frapante din interiorul echipei. Patronul lui Sepsi recunoaște că la echipă este un haos total, că jucătorii se plâng de multe lucruri și că staff-ul pare depășit de situație.

„Sunt foarte supărat. Atitudinea jucătorilor, a tuturor, lasă de dorit. Jucătorii au crezut că sunt învingători înainte de a începe meciul şi s-a văzut. A fost o victorie total meritată a Corvinului, îi felicit. Asta trebuiau să facă şi jucătorii mei. Noi suntem o echipă din prima ligă şi ne-am lăsat dominată de cea din Liga 2, care ataca şi la 1-0 în minutul 80. Echipa noastră n-a jucat absolut deloc.

Aşa am auzit că există o problemă şi între jucători, încerc să vorbesc mâine cu ei să văd despre ce e vorba. Nu se înţeleg jucătorii. Aşa se aude. Nimeni nu mi-a zis clar, dar asta mi-au dat de înţeles. Mâine o să mergem să discutăm şi cu ei, nu mi se pare normală atitudinea jucătorilor şi ceva trebuie să schimbăm. Dacă aşa mergem mai departe, vor veni eşecuri pe linie”, a spus Laszlo Dioszegi la Orange Sport.

„Normal că şi staff-ul trebuie să ştie despre acest lucru. Am auzit, dar mâine mă duc să vorbesc cu cei care sunt acolo, să vedem care sunt problemele şi ce putem rezolva. Am sprijinit şi staff-ul, şi jucătorii, dar aşa nu mai merge.

Jucătorii s-au plâns că au fost cazați la hotel de 4 stele

Am auzit lucruri nefireşti, că de ce am dormit în Hunedoara la hotel de 4 stele şi nu la 5 stele... Nu mi se pare normal. Noi am dat condiţii de primele cinci echipe din prima ligă şi nu mi se pare normal ca jucătorii să aibă asemenea discuţii. Nu ştiu care sunt jucătorii, dar ştiţi că se află. Oricum, mâine discut cu toată lumea să văd care sunt problemele lor. Cu primele şi salariile suntem la zi, nu au ce să spună", a transmis Dioszegi.

Dacă săptămâna trecută patronul lui Sepsi dezvăluia că un jucător a fost prins băut la volan în creierii nopții, acum Laszlo Dioszegi a mai detaliat un episod care arată degringolada de la echipa sa. În minutul 14 al partidei de la Hunedoara, Cosmin Matei era înlocuit cu Sherif Kallaku. Finanțatorul lui Sepsi a explicat ce s-a întâmplat, un conflict între fotbalist și staff.

”Matei n-a fost accidentat, a fost o ceartă între el şi staff-ul tehnic. Aşa am auzit, că nu el trebuia să execute lovitura liberă. Mâine voi şti mai multe detalii, dar Matei nu s-a accidentat. Eu am auzit doar zvonuri, nu pot să dau nume, că nu ştiu. Dar ştiu că lucrurile nu sunt ok. Ce am văzut astăzi, n-avem nicio şansă la play-off”, a încheiat finanțatorul lui Sepsi.