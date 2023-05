Dan Petrescu și-a criticat dur jucătorii după al doilea eșec consecutiv: ”De cascadorii râsului!”

CFR Cluj a pierdut în Giulești și ratează șansa de a se apropia la doar 2 puncte de liderul Farul. La finalul partidei, Dan Petrescu a răbufnit la adresa jucătorilor săi și a arbitrului.

Dan Petrescu a criticat dur apărarea jucătorilor săi. El a afirmat că defensiva a fost de ”cascadorii râsului” pe terenul giuleștenilor.

”Suntem foarte supărați, am început meciul de la 0-2, cu un penalty ușor acordat, normal, e a treia oară. Golul doi, un șut de la distanță, apoi a fost doar o echipă pe teren. Am dat gol, am avut ocazii rarisime. Nu înțelegeam cum să fie la pauză 3-1, când am jucat doar noi!

Apărarea a fost de cascadorii râsului în prima repriză. Să iei trei goluri din trei atacuri, mi se pare ceva... Se vede lipsa celor trei (n.r. Camora ,Burcă și Deac), știam că așa va fi. Plus jucătorii de atac, care au fost dați. Am făcut schimbări doar că trebuia să fac schimbări.” a declarat Dan Petrescu, potrivit Digisport.

Tehnicianul campioanei a vorbit și despre fostul jucător al clujenilor care a ajuns golgheterul campionatului în tricoul Rapidului.

”Nu eu l-am pierdut pe Dugandzic, nu eu l-am dat, a fost nevoie de altceva. Eu nu am vrut să plece.

Ce mă bucură este jocul lui Fică, a jucat excelent, cred că a fost cel mai bun jucător al nostru. Sincer, nu mă așteptam să joace așa bine. La antrenament a arătat bine, dar meciul e meci. E un câștig pentru club, ăsta e câștigul nostru cel mai mare.

Suntem pe locul trei, asta este realitatea. Cei care sunt pe primele două locuri au șanse mai mari, dar eu nu o să cedez. Eu nu voi ceda, voi încerca. Dacă jucătorii vor ceda, asta e altceva, dar eu nu voi ceda. Nu voi dormi nopțile pentru a găsi soluții. Mi se pare un penalty acordat prea ușor”, a adăugat Petrescu.