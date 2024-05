Ziua Muncii sau Ziua Micilor: românii cumpără de șapte ori mai mulți mici de 1 Mai

Ziua Internațională a Muncii deţine recordul pentru cele mai multe comenzi de mici din an, arată datele unei platforme de livrare. Românii comandă de șapte ori mai mulți mici decât într-o zi obișnuită de 1 Mai.

"Am observat în ultimii 3 ani o creştere semnificativă pentru comenzile de mici şi anticipăm că tendinţa se va menţine şi în acest an, aşa că ne pregătim de o nouă zi de 1 Mai în care vom livra un număr record de pofte. La nivel de trenduri ascendente, vedem o deschidere spre testarea reţetelor reinventate disponibile în platforma noastră: de la sandvişuri cu mici şi sos de trufe şi până la mici pe pâine", spune Cristina Sauciuc, Head of Brand Tazz, conform Agerpres.

Cât costă o porție de mici

Prețul mediu pentru o porție de 3 mici este de 25 de lei, în timp ce bonul mediu înregistrat pe Tazz pentru comenzi de mici de 1 Mai ajunge la 86 de lei. Pe de altă parte, cea mai scumpă comandă de mici plasată în această zi a avut o valoare de 188 de lei, pentru un platou de 20 de mici.

Conform datelor furnizate, românii își încep ziua de 1 Mai cu entuziasm, între orele 9:00 și 11:00, când se plasează 24% din totalul comenzilor. Totuși, intervalul cel mai aglomerat este între 12:00 și 15:00, când se înregistrează 49% din totalul comenzilor de mici. Micii rămân opțiunea preferată și pentru cină, cu 20% din comenzile totale înregistrate în intervalul 16:00 - 19:00.

Chiar dacă 1 Mai este ziua de aur pentru comenzile de mici, românii aleg acest preparat atât pentru prânz, cât și pentru cină pe tot parcursul anului: într-o zi obișnuită se comandă în medie 350 de mici.

Acest trend este confirmat și de studiul "Poftele românilor" realizat de Tazz și Cult Research, care a identificat micii drept cea mai mare poftă a românilor de 1 Mai. Conform sondajului, 47% dintre respondenți asociază Ziua Internațională a Muncii cu pofta de mici, iar datele din aplicație susțin această concluzie.