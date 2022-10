Craiova, de vânzare: Mititelu a stabilit condiția după o conferință incendiară

Patronul echipei de fotbal FC U Craiova, Adrian Mititelu, a afirmat, marţi, într-o intervenţie video difuzată pe pagina de Facebook a clubului, că este dispus să cedeze gratis formaţia unui investitor care poate oferi garanţii privind continuitatea pentru următorii trei ani.

"Eu nu sunt glugă de coceni să-mi spună suporterii mai bine ce se întâmplă în club. (...) Ştiu că sunt prostul României la fotbal, am cheltuit zeci de milioane şi nu am reuşit să fac performanţa. Eu am vrut să fac multe la acest club, numai că nu am reuşit până acum. S-ar putea să fie unii mai pricepuţi decât mine şi de aceea vreau să vă spun încă o dată că îmi reafirm dorinţa să cedăm clubul cu zero lei. Îl dau gratis, pe cuvânt de onoare, nu e cacealma, zero lei costă acest club şi cred că mai sunt şi ceva bani în cont. Să vină suporterii, să găsească un investitor şi eu vă dau cuvântul de onoare că acest club îl cedez cu zero lei. Numai să fie o garanţie de continuitate, nu să vină unul trimis de Rotaru şi să îl închidă a doua zi. Ce înseamnă garanţie? Să ofere nişte garanţii decente, minim trei ani de acum înainte să continue, nu să vină unul şi să scape CSU de concurenţă în Craiova. Am şi eu o limită, vă rog să găsiţi pe altcineva să vă îndeplinească dorinţele şi doleanţele. Eu unul am făcut tot ce a depins de mine şi în continuare voi face, pentru că nu abandonez clubul, pentru că e o pasiune de o viaţă", a afirmat Mititelu.

Dă vina pe antrenor pentru criza actuală

El a precizat că nu a intenţionat să îl demită pe antrenorul Marius Croitoru, după înfrângerea cu Chindia Târgovişte, fiind decizia tehnicianului.

"Nu putem să mergem la nesfârşit cu scenarii şi atacuri la adresa jucătorilor acestui club. Din capul locului vreau să infirm toate speculaţiile legate de aşa zisa trădare a unor jucători faţă de Marius Croitoru. Sunt nişte nebunii care nu au legătură cu realitatea. Sunt oameni din galerie care îşi depăşesc atribuţiile, acest club nu este condus de galerie, să fie clar. În momentul în care suporterii stabilesc ăla e bun şi ăla e rău lucrurile se complică. Ceea ce se întâmplă de 10-15 ore este inimaginabil. Scenariul pare aproape identic, lansăm pe piaţă tâmpenii că cineva a vrut să facă ceva cu Croitoru. Nu a avut nimeni nimic cu Croitoru, el a fost angajat să facă treabă la această echipă, i s-au asigurat toate condiţiile, nu l-a deranjat nimeni cu nimic, a primit un lot foarte valoros, a început bine, dar a terminat prost. O echipă joacă fotbal aşa cum o pregăteşte antrenorul. El a fost comandantul oştirii, el a comandat tot, nimeni nu a decis altceva decât a dorit Croitoru. Cine putea să aibă ceva cu Croitoru? Dar în momentul în care echipa joacă în asemenea hal apar probleme. Nimeni nu este vinovat pentru prestaţia echipei, ci antrenorul. Jocul colectiv suferă foarte mult. Nici nu am vrut să-l dau afară pe Croitoru, a fost dorinţa lui, am hotărât să avem o despărţire amiabilă. E un om extraordinar, îl apreciez, dar aici a greşit, ăsta este adevărul. A dat greş, este un adevăr care nu poate fi omis", a completat acesta.

Război cu suporterii echipei

Mititelu a criticat manifestările fanilor legate de jucători, afirmând că după prestaţia echipei, în acest moment FC U Craiova ar fi meritat să aibă cel puţin 8-9 puncte în plus în clasament.

"Prin felul vostru de a vă manifesta faceţi un mare rău clubului, provocaţi anarhie, mă faceţi pe mine să îmi piară orice chef de a face ceva. Avem lot de primele trei-patru, am fi meritat să avem cel puţin opt-nouă puncte în plus după joc şi după ocazii. Dar nu au legătură cu Marius Croitoru. Echipa asta are trendul pozitiv de anul trecut. Echipa are potenţial, deşi am pierdut din forţă prin plecarea lui Compagno. Nu mai puneţi presiune, Marius Croitoru nu se mai întoarce. Jucătorii noştri sunt cei mai buni, o să vă convingeţi că echipa asta va juca foarte bine, are nevoie de puţin timp să îşi revină. În momentul în care va veni cineva şi poate să ducă munca mea mai departe, atunci el va răspunde, deocamdată eu răspund, eu voi merge pe linia pe care cred eu că va fi bine, chit că vom juca cu 100 de suporteri în tribună, nu voi merge pe linia impusă de galerie. Apreciez galeria, sunt recunoscător, că fără ei ar fi fost foarte greu, dar nu ei stabilesc antrenorul la echipa asta, să fie clar. Antrenorul este numit de cine are puterea în club", a mai spus Mititelu.

L-ar lua pe Dan Petrescu pentru funcția de antrenor

Clubul FC U Craiova a intrat în "silenzio stampa" pentru următoarele două săptămâni, timp în care conducerea va încerca să găsească un antrenor care să preia conducerea tehnică.

"De ce mă înjuraţi voi? Eu sunt prostul vostru? Păi nu mai merge aşa, băieţi, sunt şi eu bunic acum. Nu vom putea ajunge niciodată undeva dacă ne întoarcem după cum bate vântul. Înţelegeţi, jucătorii, dacă sunt antrenaţi bine, vor da randament, aceiaşi jucători au făcut foarte multe meciuri memorabile. Ţineţi minte, avem un lot valoros, a muncit Croitoru, dar nu a administrat bine. Timp de două săptămâni s-a intrat în silenzio stampa, nimeni din club nu mai comunică cu nimeni şi încercăm să revenim. Nu am nicio soluţie, sunt speriat în a angaja antrenori, pentru că unul poate să îţi distrugă echipa. Îmi e şi teamă să găsesc acum un antrenor, nici nu ştiu la cine să apelez. Cel mai bun poate nu e cel mai oportun. Dacă ar fi după mine mâine, l-aş pune pe Dan Petrescu, dar nu se poate. Poate e singurul antrenor din România care ar putea face ceva. În rest nu am pe cine, sunt foarte multe propuneri, foarte multe sugestii, dar îmi e teamă să mai angajez un antrenor român. Nu se întoarce nici Nicolo Napoli şi la ora asta nu e nicio negociere cu niciun antrenor. De săptămâna viitoare sper să pot să ajung să intru în discuţii cu cineva care să îmi ofere încredere şi speranţa că va fi o soluţie bună. Până atunci, două săptămâni nu vom comunica cu nimeni. Vom fi preocupaţi să încercăm să redresăm echipa, pentru că încă se mai poate salva sezonul", a continuat Adrian Mititelu.

Antrenorul Marius Croitoru a demisionat de la echipa de fotbal FC U Craiova, luni seara, după eşecul cu 1-0, suferit în faţa ultimei clasate, Chindia Târgovişte, în etapa a 13-a a Superligii. Banca tehnică va fi asigurată, până la anunţarea noului antrenor, de cuplul Paul Răducan - Florin Drăgan. Croitoru (42 ani) a fost numit antrenor la echipa din Bănie pe 23 iunie, după ce s-a despărţit de FC Botoşani.

Superliga, etapa a 13-a

Vineri

Voluntari – Mioveni 3-1

FC Argeș – CS U Craiova 1-0

Sâmbătă

„U“ Cluj – Hermannstadt 1-0

Rapid – Botoșani 1-1

Duminică

Sepsi – Farul 0-1

Petrolul – FCSB 0-2

Luni

„U“ Craiova – Chindia 0-1

UTA – CFR Cluj 1-1

Clasament

1. Farul Constanța 13 9 3 1 25-10 30

2. Rapid 13 8 1 4 14-9 25

3. CFR Cluj 11 7 1 3 18-10 22

4. Hermannstadt 12 6 4 2 16-10 22

5. Sepsi 13 5 4 4 20-10 19

6. CS U Craiova 12 5 3 4 14-14 18

7. Petrolul Ploiești 13 5 2 6 11-15 17

8. Voluntari 13 4 4 5 12-13 16

9. UTA 13 4 4 5 12-16 16

10. FC Argeș 13 5 1 7 12-18 16

11. „U“ Craiova 1948 13 4 3 6 14-14 15

12. FCSB 11 3 5 3 16-17 14

13. Universitatea Cluj 13 3 5 5 9-12 14

14. Botoșani 12 3 5 4 11-18 14

15. Chindia Târgoviște 12 2 3 7 13-19 9

16. Mioveni 13 1 4 8 9-21 7

La finalul celor 30 de etape din sezonul regulat, locurile 1-6 vor merge în play-off, iar locurile 7-16 vor juca în play-out.