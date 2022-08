Afacerea verii: FCSB l-a îmbogățit pe Mititelu cu un transfer-bombă. Becali: „I-am dat cât a vrut“

Calificările obținute de FCSB și CFR Cluj vor avea un efect benefic pentru întreg fotbalul românesc. Inclusiv din punct de vedere financiar. Avem deja o dovadă concretă în acest sens.

Cele două formații românești care au trecut de preliminarii vor primi aproximativ 7 milioane de euro din partea UEFA. Iar asta fără să punem la socoteală o eventuală calificare în fazele eliminatorii din Conference League!

Având bugetul asigurat pentru acest sezon, FCSB a trecut la alte achiziții importante. Și tocmai și-a permis să plătească 1,5 milioane de euro pentru a-l lua pe atacantul italian al lui Craiova, Andrea Compagno (26 de ani). Acesta a ajuns la formația patronată de Adrian Mititelu, în iulie 2020, de la amatorii de la Tre Fiori (San Marino). Gratis! Iar în fotbalul românesc a făcut furori: 26 de goluri în 60 de apariții în tricoul oltenilor, plus 5 pase de gol.

Așadar, Adrian Mititelu, jucând dur în timpul negocierilor, a reușit să dea lovitura, obținând o sumă uriașă pentru Superliga noastră, în schimbul unui fotbalist pe care l-a luat liber de contract. Gigi Becali a confirmat mutarea pentru gsp.ro.

Ce a spus Gigi Becali?

Da, tată. Compagno este jucătorul FCSB! Ne-am înțeles cu Craiova, acum trebuie să vorbim și cu băiatul. Doar fac actele acum, totul s-a terminat. Suma este de un milion și jumătate! Negocierile n-au fost grele. Mititelu atât a cerut, nu lasă. Am încercat 700.000 de euro, un milion, un milion două sute. Dacă am văzut că nu lasă, am dat cât a vrut el și gata.