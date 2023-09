Cornel Dinu, val de ironii. Pușcaș - Ileana Cosânzeana și „Iedi” - probleme stomacale când a fost botezat

România a remizat cu Israel, scor 1-1, în preliminariile Euro 2024, dar „tricolorii” rămân cu șanse bune pentru calificarea la turneul final din Germania. George Pușcaș - autorul unei ratări monumentale și Edi Iordănescu - norocosul antrenor al ”tricolorilor” au intrat în gura lui Cornel Dinu.

Atacantul care nu prinde echipa la Genoa a fost introdus în minutul 64 al meciului cu Isreal în locul lui Denis Alibec. El a scăpat singur cu portarul în minutul 78, însă execuția defectuoasă a fotbalistului s-a dus peste poartă spre nemulțumirea suporterilor din tribună care și-au pus mâinile în cap.

Pușcaș a apărut la națională cu un look nou, cu părul împletit în codițe afro, spre amuzamentul lui Horia Ivanovici și Cornel Dinu. „Eu când l-am văzut că intră pe George Pușcaș prima oară am început să râd. Când i-am văzut frizura am început să râd și le-am zis prietenilor: ‘Atacăm cu Rihanna’”, a dezvăluit Horia Ivanovici, la Fanatik Superliga, care a fost completat de Cornel Dinu: „A fost o chestie de chiromanție pentru el. A fost introdus ca să joace și să salvăm toată situația, deși el nu joacă absolut nimic la Genoa de atâta timp.

L-au băgat cu codițele de Ileana Cosânzeana ca în basm, să facă o minune. A avut într-adevăr posibilitatea să facă o minune pe final când a avut ocazia aceea. De fapt singura noastră ocazie este în minutul 78 a lui Pușcaș. Îi vine mingea pe colțul de 6 metri și trage peste poartă. Nu poți să faci nimic cu el dacă nu are și cureaua lată. Eventual, să-l aduci în fața porții și poate să nimerească vreo minge pe-acolo”, a spus Cornel Dinu.

A plecat din staulul sfânt al Israelului

Dinamovistul l-a luat apoi în colimator pe antrenorul Edi Iordănescu, care s-a logodit cu norocul în ultimele 3 meciuri ale naționalei. „Îl salut în mod deosebit pe cel pe care l-a ținut lângă el, trebuia să-l țină din tremurat când a ratat Israel pe final. Au fost vreo 7 ocazii. Am văzut ce am văzut de fiecare dată și o să vedem în continuare cu acest ‘Iedi’. ‘Iedi’, domnule, el nu poate fi explicat decât felul în care a ajuns, decât că a plecat din staulul sfânt al Israelului. Pentru că are un noroc familia asta. A avut probleme stomacale când a fost botezat, are un noroc cum nu s-a mai pomenit”, a declarat Cornel Dinu pentru Fanatik.