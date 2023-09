Răzvan Marin, cu capul pe umeri: „Decât să mergem la Euro să ne facem de râs, mai bine stăm acasă”

Răzvan Marin (27 de ani), unul dintre liderii naționalei României, a avut un discurs dur după remiza cu Israel, scor 1-1. Rezultatul ne menține în cursa calificării la Euro 2024, dar prestațiile ”tricolorilor” ne sperie teribil. Ba chiar au ajuns să-i sperie și pe jucători.

„Ne-am dorit foarte mult, doar că, din păcate, nu am reușit să profităm de această oportunitate. Kosovo a făcut egal cu Elveția, deci, dacă am fi câștigat, am fi fost pe primul loc la egalitate cu Elveția. Cred că eram în proporție de 70% calificați. Vine meciul cu Kosovo și trebuie să câștigăm. Trebuie să luăm cele 3 puncte dacă vrem la Euro.

Dacă nu, atunci să stăm acasă. Noi trebuie să ne facem jocul nostru, avem multe de îmbunătățit. Dacă jucăm la capacitate maximă, putem câștiga. Noi ne-am retras foarte mult cu Israel, nu am ținut de minge, nu ne-am creat ocazii. Poate ne-am dorit prea mult”.

Nemulțumit de jocul naționalei

Răzvan Marin a continuat în aceeași notă: „Dacă vrem să mergem la Euro să ne facem de râs, mai bine stăm acasă să ne uităm la TV. Suntem pe locul 2, dar nu cred că mulțumește pe nimeni jocul. Mie nu îmi place, nu mă simt bine când avem astfel de meciuri. Putem mult mai mult. Poate dacă am fi câștigat cu 1-0 nu mai zicea nimeni nimic, conta doar rezultatul. Chiar avem un spirit de sacrificiu, ne dorim toți la EURO, tot grupul știe unde vrem să ne aflăm vara viitoare. Dar trebuie să facem mult mai mult. Și Elveția pierde puncte.

Noi, dacă suntem la capacitate maximă, vom câștiga meciurile pe care le avem de câștigat. Acesta era un meci cu o presiune mare, care trebuia câștigat. Nu cred că pierdem cu Kosovo, sperăm ca suporterii să fie din nou alături de noi”.

România nu mai bate pe nimeni de 3 meciuri în preliminariile Euro 2024. A fost 0-0 norocos în Kosovo, 2-2 și mai norocos în Elveția, cu două goluri marcate în prelungiri, și 1-1 la fel de norocos cu Israel, într-un meci dominat de la un capăt la altul de fotbaliștii din ”Țara Sfântă”. Cât să mai țină norocul?