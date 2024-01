Canoistul Cătălin Chirilă, declarație controversată: „La Olimpiadă va fi mai simplu decât la Mondiale”

Canoistul Cătălin Chirilă, unul dintre favoriții la o medalie la Olimpiada de la Paris 2024, a declarat că se aşteaptă ca participarea JO să fie mai simplă decât la Campionatele Mondiale, dar a subliniat că nu va subestima pe nimeni pentru că acolo vor fi numai sportivi din elita mondială.

"Este o onoare să iau startul la Jocurile Olimpice. 2024 nu cred însă că va fi un an mai greu decât 2023. Pentru mine, Campionatele Mondiale reprezintă o competiţie foarte dificilă pentru că sunt prezente toate ţările să îşi încerce şansa de a se califica.

Pot să spun că şi concurenţii cu rezultate mai slabe ne îngreunează chiar şi calificarea în finală, ca să nu mai spun de câştigarea medaliilor. Acum la Jocurile Olimpice va fi un număr limitat de sportivi calificaţi, e spuma lumii, dar eu cred că va fi mai simplu decât la Mondiale”, a spus Cătălin Chirilă pentru Agerpres.

8 ambarcațiuni în finala de la Paris

”Cu aceştia m-am întrecut, ştiu ce pot ei, ştiu ce pot eu, aşa că eu cred că va fi interesantă cursa de la Paris. Toţi adversarii vor fi periculoşi în finala de la Paris. Vor fi opt ambarcaţiuni, iar eu nu îmi permit să subestimez pe nimeni. Sunt sportivi din elita mondială, vor fi cei mai buni dintre cei mai buni. Fiecare şi-a demonstrat valoarea. Că se întâmplă ca la o competiţie să nu fie în formă asta nu înseamnă că la următoarea nu poate fi mai puternic", a continuat Chirilă.

La Paris, canoistul va participa la a doua ediție a Jocurilor Olimpice din carieră. Sportivul a mai făcut o declarație interesantă, potrivit căreia a fost mai bine că nu a câștigat vreo medalie la ediție precedentă, găzduită de Tokyo. Cătălin Chirilă spune că un succes i-ar fi schimbat cariera, în sensul în care succesul l-ar fi împiedicat ulterior să devină campion mondial.

Un succes i s-ar fi urcat la cap

"Îmi doresc foarte mult să câştig o medalie olimpică la Paris, fie că este bronz, fie că va fi aur, eu mă voi bucura în egală măsură. Îmi doresc să fiu pe podium. La Jocurile Olimpice de la Tokyo cred că era prea tânăr (n.r. - 23 de ani). Acum când mă gândesc, cred că o medalie acolo îmi putea schimba cariera, adică putea să mi se urce la cap, pentru că eram prea tânăr. Dacă urcam pe podium atunci poate nu mai deveneam campion mondial.

Aşa că tot ce s-a întâmplat la Tokyo mi-a adus un plus de încredere. Şi cel mai important m-a ambiţionat, pentru că m-am întors acasă, am muncit mai mult decât înainte şi rezultatul a venit imediat, adică după un an am devenit campion mondial. Titlul olimpic este singurul care îmi lipseşte şi îmi doresc să îl obţin", a explicat sportivul.

Își dorea să devină campion mondial la 1000m

Anul 2023 nu l-a mulţumit în totalitate pe Cătălin Chirilă pentru că nu a reuşit să câştige medalia de aur la Campionatele Mondiale în proba olimpică de canoe simplu 1.000 m.

"A fost un an satisfăcător pentru mine. Doar satisfăcător pentru că mi-am dorit foarte mult să redevin campion mondial la 1.000 m, dar nu a fost posibil. A fost însă o medalie de argint, care a venit la pachet cu calificarea la Jocurile Olimpice de la Paris. Acest lucru mi-a oferit satisfacţia pe care o aşteptam într-o măsură. Dar recunosc că m-aş fi bucurat dacă reuşeam să câştig medalia de aur la 1.000 m la Campionatele Mondiale", a precizat Chirilă.

La Campionatele Mondiale de kaiac-canoe de la Duisburg (Germania), Cătălin Chirilă a câştigat aurul la canoe simplu 500 m, probă neolimpică, şi argintul la 1.000 m, probă olimpică. Sportivul din Tulcea a mai obţinut o medalie de argint la Jocurile Europene de la Cracovia - Malopolska (Polonia), în proba de 500 m. Tot în acest an, la etapa de Cupă Mondială de la Szeged, Chirilă a obţinut două medalii de aur la 500 şi 1.000 m.

Cătălin Chirilă are în palmares 4 medalii la Campionatele Mondiale, două de aur şi două de argint. La prima participare la Jocurile Olimpice, el s-a clasat la Tokyo pe locul 11 la canoe simplu 1.000 m şi pe locul 5 la canoe dublu 1.000 de metri, împreună cu Victor Mihalachi.