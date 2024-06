Burleanu, ținut în joc de glezne de Iordănescu: „Contractul meu?“. Răspunsul denotă un acord inexistent

România va participa la Euro 2024 (14 iunie - 14 iulie, Germania), cu un selecționer, Edward Iordănescu (45 de ani), pentru care, la ora actuală, nu e clar ce va face după turneul final. Asta reiese din conferința pe care a susținut-o, astăzi, înaintea amicalelor cu Bulgaria (marți, ora 21.30, Prima TV) și cu Liechtenstein (vineri, ora 21.00, Antena 1).

"În ceea ce mă priveşte, am spus imediat după calificare că pentru mine nu este o prioritate contractul meu, ci pregătirea turneului final, pentru că ne-a lipsit atât de mult şi vrem să gestionăm cât mai bine momentele, să facem o analiză cât mai bună, să parcurgem etapele cât mai concret şi eficient şi să reuşim să propunem la Euro cea mai bună versiune a noastră. Referitor la contractul meu, sigur că este un subiect de interes, şi pentru mine e foarte important, dar nu a fost o prioritate. Au fost mai multe discuţii. Din punctul meu de vedere, în momentul de faţă este foarte clar ce aşteaptă federaţia de la mine şi stafful meu. Vorbim despre patru ani şi de multe responsabilităţi. E foarte important şi ce resurse are federaţia pentru a ne ajuta şi ne a susţine munca, pentru ca noi să ne atingem obiectivele propuse", a declarat Iordănescu.

El s-a arătat mulţumit de colaborarea de până acum cu FRF, precizând că ar fi fost dispus să semneze o prelungire a contractului înainte de Euro 2024 şi o rediscutare a angajamentului la finalul competiţiei.

"Trebuie să menţionez că am fost foarte mulţumit de tratamentul federaţiei, al preşedintelui, am simţit tot timpul suport, încredere. Asta dă confort. Rămâne acum provocarea pentru federaţie să găsească formula necesară pentru ca toate aceste elemente să fie puse într-un contract şi, în final, să se ia decizia cea mai bună pentru echipa naţională. Nu în ultimul rând vreau să clarific asta, am fost întrebat dacă mi-aş dori o provocare la un club european. Ce antrenor român nu şi-ar dori asta? Şi am spus că este un pas firesc, pentru asta muncesc, dar prioritate pentru mine rămâne pregătirea turneului final, iar în raport cu continuitatea îmi doresc să continui cu echipa naţională, alături de grupul frumos pe care îl avem, cu încredere şi entuziasm, însă nu depinde doar de mine. Cred că dacă ne-ar fi propus un contract acum, pe care să-l rediscutăm după Euro l-aş fi luat foarte serios în calcul. Ce se va întâmpla zilele următoare raportat la contractul meu vă spun cu sinceritate că nu stăpânesc. Ultima problemă a fost banii pentru mine, nu cred că ar trebui un efort mai mare decât a fost la alt selecţioneri, pentru mine altele sunt lucrurile care prioritizează", a completat selecţionerul.

Pregătirea echipei naţionale a avut întâietate în planurile lui Iordănescu, tehnicianul dezminţind faptul că ar fi negociat preluarea unor echipe de club.

"Nu cred că poate să vină cineva să spună că am intrat cu cineva într-o negociere. Până în ultima clipă, dorinţa mea este să fiu aici şi dau credit total turneului final", a mai spus Edward Iordănescu.

Lotul României

*Portari: Niță (Gaziantep), H. Moldovan (Atletico Madrid), Târnovanu (FCSB), Sava (CFR Cluj)

*Fundași: Rațiu (Rayo Vallecano), Mogoș (CFR Cluj), Drăgușin (Tottenham), Racovițan (Rakow), Rus (Pafos), Nedelcearu (Palermo), Burcă (Al-Okhdood), Bancu (Universitatea Craiova);

*Mijlocași: Sorescu (Gaziantep), M. Marin (Pisa), Cicâldău (Konyaspor), R. Marin (Empoli), Stanciu (Damac), Șut (FCSB), Olaru (FCSB), Grameni (Farul Constanța), Man (Parma), Mihăilă (Parma), I. Hagi (Alaves), Coman (FCSB);

*Atacanți: Drăguș (Gaziantep), Pușcaș (Bari), Alibec (Muaither), Bîrligea (CFR Cluj).

Când și unde joacă România la Euro 2024, în grupa E

*17 iunie: ROMÂNIA – Ucraina (Munchen, 16.00), Belgia – Slovacia (Frankfurt, 19.00)

*21 iunie: Slovacia – Ucraina (Dusseldorf, 16.00)

*22 iunie: Belgia – ROMÂNIA (Koln, 22.00)

*26 iunie: Slovacia – ROMÂNIA (Frankfurt, 19.00), Ucraina – Belgia (Stuttgart, 19.00)

Se califică în faza optimilor de finală primele două clasate din fiecare grupă, plus cele mai bune patru locuri trei din toate cele șase grupe Euro 2024.

Pro TV, Pro Arena și platforma VOYO transmit Campionatul European din Germania. Echipa de comentatori va fi formată din Cristian Pintea, Ion Alexandru, Mihai Dedu și Andrei Grecu.