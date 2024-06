Edward Iordănescu, discurs mobilizator pentru Euro 2024: ce își propune naționala în Germania

Selecţionerul Edward Iordănescu, a afirmat, luni, într-o conferinţă de presă, că la Euro 2024 echipa naţională trebuie să compenseze lipsa experienţei internaţionale, comparativ cu Ucraina, Slovacia şi Belgia, cu energie şi cu un suflet mare.

"Presiunea acum este mai frumoasă ca oricând, şi sunt două variante ori te laşi copleşit de ea, ori vrei să încerci să o valorifici. Şi asta am făcut în această perioadă din punct de vedere emoţional. Şi eu şi echipa suntem pregătiţi, este o provocare pentru noi şi pentru jucători. Pregătirea psihologică este un moment important. Este clar că la turneul final suntem cei mai lipsiţi de experienţă internaţională din grupa noastră, sunt cifre. Ucraina este la al patrulea european consecutiv, sunt foarte mulţi jucători care au mai participat, ştiu cum să gestioneze, au trecut prin momentele astea. Slovacia e la al treilea european consecutiv. Despre Belgia nu ştiu ce ar mai trebui să spunem. Trebuie să compensăm din nou cu energie, cu suflet mare şi în acelaşi timp trebuie să fim pregătiţi pentru fiecare moment în parte. Fiecare moment va fi o provocare, trebuie să pregătim echipa pentru ca impactul pe care îl vom resimţi acolo să fie folosit în mod constructiv", a declarat Iordănescu.

"Echipa naţională face ultimii paşi către un turneu final mult aşteptat, e un moment pentru care am muncit. Am făcut eforturi şi sacrificii, rămâne un moment atras de eforturile băieţilor, e un moment pe care îl pregătim cu maximum de entuziasm, bucurie, dar, în acelaşi timp, cu o doză de mare de responsabilitate, pentru că e trecerea la următorul nivel. Acum vorbim de cu totul altă provocare. Am arătat că suntem competitivi pentru a ne califica, să câştigăm grupa neînvinşi, dar acum provocarea mare este să facem pasul către următorul nivel şi să arătăm că suntem suficient de competitiv pentru a produce un turneu final bun. E momentul, acum mai mult ca niciodată, să facem front comun şi să încercăm să facem cinste României", a completat acesta.

El s-a arătat impresionat de faptul că mai mulţi jucători s-au oferit să renunţe la câteva zile de vacanţă pentru a veni mai repede la lotul naţional pentru a pregăti participarea la Euro 2024: "Ţin foarte mult la jucătorii mei, pentru mine este foarte important procesul. Rezultatul este cel care contează în final şi răspundem toţi pentru el, dar climatul este foarte important pe care am încercat să îl creăm, spiritul grupului. Pe lângă valoare, ne-am dorit un grup cu caracter, ne-am dorit disciplină, atât în teren cât şi în afara lui. Sunt lucruri pe care le-am construit în timp în aceşti doi ani şi jumătate. Tot timpul am încercat să protejez jucătorii, să-i aducem împreună, să fim conştienţi de mijloacele noastre şi de capacitatea pe care o avem. Au fost jucători care mi-au cerut permisiunea de a veni mai devreme şi asta m-a bucurat enorm, pentru că ştiu ce caractere avem".

În ceea ce priveşte definitivarea lotului pentru Euro 2024, Iordănescu a spus că ideea de bază a selecţiei a fost continuitatea.

"Am mers mult pe omogenitate şi continuitate, pe jucători care şi-au adus aportul la calificare. Cu siguranţă că mai erau jucători care puteau fi alături de noi, îi regret pe cei cu probleme medicale, erau şi jucătorii care nu au participat în campanie şi au arătat lucruri bune. Dar au fost decizii pe care le-am luat şi ni le-am asumat. A fost vorba de continuitate, o selecţie bazată pe multă analiză, o structură bine definită, cu dubluri pe post. Cei pe care i-am ales înseamnă că sunt cei în care credem total, dar asta nu înseamnă că nu pot apărea schimbări, uşa este deschisă când vine vorba de echipa naţională şi de interesul ei. Eu personal nu am niciun fel de orgoliu, totul merge în plan secund", a spus selecţionerul.

Iordănescu îşi face griji în privinţa accidentărilor şi speră să nu mai apară altele la meciurile amicale cu Bulgaria şi Liechtenstein.

"O grijă în plus pe care o am este recuperarea medicală a celor doi jucători. O să încercăm să îi recuperăm cât de bine, şi mai sunt încă două accidentări. Sperăm să nu fie foarte importante, mai ales că nu am toate elementele. Îmi doresc foarte mult să tratăm cu interes, cu atenţie şi eficienţa maximă aceste două jocuri amicale. Ne dorim să ieşim sănătoşi de pe teren, deşi trebuie să intrăm cu toate forţele. Deci în funcţie şi de situaţiile astea medicale, putem trage linie. E posibil în cazul unei accidentări să mai apelăm la alte nume. Mai avem doi jucători în plus, dar unul dintre ei e portar. Va trebui să renunţăm la un portar, nu putem merge cu 4 portari la EURO, şi mai rămâne o poziţie. Există posibilitatea să meargă un alt jucător, avem şi un backup, avem o listă pregătită şi va trebui să alegem între ei în funcţie de ce se va întâmpla", a precizat Iordănescu.

Referitor la meciul de pregătire cu Bulgaria, de marţi seara (ora 21.30, Prima TV), tehnicianul a precizat că România va întâlni un adversar care a crescut mult ca valoare în ultima perioadă.

"Trebuie să tratăm cu seriozitatea maximă, pentru că avem o Bulgarie foarte motivată. Sunt foarte mulţi ani de când nu am mai reuşit să câştigăm împotriva Bulgariei. E o echipă în perioada de tranziţie, de reconstrucţie, dar uitaţi-vă pe ultimele rezultate. Au schimbat antrenorul şi apoi au produs un 2-2, cu Ungaria, apoi un 2-2 cu Serbia. Deci un test care ne va provoca, dar asta ne-am dorit, sper să răspundem cu eficienţă", a mai spus Edward Iordănescu.

Echipa naţională de fotbal a României întâlneşte Bulgaria şi Liechtenstein, marţi (ora 21.30), respectiv vineri (ora 21.00), ambele pe Stadionul Steaua din Capitală, în ultimele partide test înaintea participării la Euro 2024.

La turneul final al Campionatului European din Germania (14 iunie-14 iulie), România va face parte din Grupa E, alături de Ucraina, Belgia şi Slovacia.

Lotul României

*Portari: Niță (Gaziantep), H. Moldovan (Atletico Madrid), Târnovanu (FCSB), Sava (CFR Cluj)

*Fundași: Rațiu (Rayo Vallecano), Mogoș (CFR Cluj), Drăgușin (Tottenham), Racovițan (Rakow), Rus (Pafos), Nedelcearu (Palermo), Burcă (Al-Okhdood), Bancu (Universitatea Craiova);

*Mijlocași: Sorescu (Gaziantep), M. Marin (Pisa), Cicâldău (Konyaspor), R. Marin (Empoli), Stanciu (Damac), Șut (FCSB), Olaru (FCSB), Grameni (Farul Constanța), Man (Parma), Mihăilă (Parma), I. Hagi (Alaves), Coman (FCSB);

*Atacanți: Drăguș (Gaziantep), Pușcaș (Bari), Alibec (Muaither), Bîrligea (CFR Cluj).

Când și unde joacă România la Euro 2024, în grupa E

*17 iunie: ROMÂNIA – Ucraina (Munchen, 16.00), Belgia – Slovacia (Frankfurt, 19.00)

*21 iunie: Slovacia – Ucraina (Dusseldorf, 16.00)

*22 iunie: Belgia – ROMÂNIA (Koln, 22.00)

*26 iunie: Slovacia – ROMÂNIA (Frankfurt, 19.00), Ucraina – Belgia (Stuttgart, 19.00)

Se califică în faza optimilor de finală primele două clasate din fiecare grupă, plus cele mai bune patru locuri trei din toate cele șase grupe Euro 2024.

Pro TV, Pro Arena și platforma VOYO transmit Campionatul European din Germania. Echipa de comentatori va fi formată din Cristian Pintea, Ion Alexandru, Mihai Dedu și Andrei Grecu.