Naționala își ia un angajament serios față de români: căpitanul Nicolae Stanciu, declarație emoționantă

Căpitanul naţionalei, Nicolae Stanciu, a afirmat, că nu poate promite nimic înainte de participarea la Campionatului European, dar a garantat că fiecare tricolor va da totul la fiecare meci din Germania.

"Cred că am demonstrat în preliminarii că forţa grupului este una mare şi este ceva deosebit. Nu pot să vă promit nimic, acum nu am făcut-o nici înainte de preliminarii. Dar cert este că vom juca şi vom da totul la fiecare meci la acest European. Nu va fi niciun jucător din echipa naţională care să aibă vreun regret după niciun meci. O vom lua pas cu pas, aşa cum am făcut şi înainte de preliminarii. Acum ne gândim la meciurile de pregătire, apoi la primul meci cu Ucraina. Este cel mai important. Apoi mă voi gândi la Belgia, la Slovacia şi, Doamne ajută!, să ne îndeplinim obiectivul, acela de a ieşi din grupe. Iar după vom putea vorbi despre mai mult. Deocamdată nu cred că se gândeşte nimeni la sferturi, toţi ne gândim la meciul cu Ucraina. Nu ştiu cu ce şansă plecăm în grupă. Nu mi-a plăcut niciodată să vorbesc despre astfel de lucruri. Ştiu ceea ce facem, ce fel de caractere am lângă mine zi de mine în cantonamentul echipei naţionale. Şi înainte de preliminarii s-a spus că plecăm cu şansa a patra, dar nu ne-a interesat acest lucru foarte mult. Şi nu mă interesează nici valoarea lotului sau la cât sunt cotaţi jucătorii adverşi, mă interesează ce facem noi, cum ne pregătim şi să fim bine pe 17, înainte de primul meci", a declarat Stanciu, într-o conferinţă de presă.

"Ne simţim destul de bine, ne bucurăm că suntem din nou împreună. Starea de spirit este aşa cum a fost întotdeauna, una foarte bună. Suntem încrezători, dar avem aceste două meciuri în faţă şi trebuie să ne concentrăm pe ele. Iar după vom avea timp încă o săptămână să pregătim ceea ce ne aşteaptă în Germania. Din punctul meu de vedere nu este nicio presiune. Personal nu mă gândesc la un adversar pe care îl voi întâlni ca fiind un meci cu presiune. Consider că presiunea este alta, sunt alţi oameni în lume cu presiune mai mare. Cred că trebuie să ne bucurăm de fotbal, de ceea ce avem în faţă, de aceste european, să fim încrezători. Dar la fel de bine să fim conştienţi că acolo este un alt nivel şi trebuie să ne ridicăm şi noi nivelul, să arătăm mai bine decât am făcut-o în preliminarii. Cel mai important este că toţi suntem conştienţi de lucrul ăsta şi muncim împreună pentru a ajunge la cea mai bună versiune a noastră", a completat mijlocaşul naţionalei.

Referitor la meciurile de pregătire cu Bulgaria (marți, ora 21.30, Prima TV) şi Liechtenstein (vineri, ora 21.00, Antena 1), Stanciu a afirmat că cea mai importantă este starea de sănătate a jucătorilor după aceste două jocuri test.

"Cel mai important aspect din aceste două meciuri ar fi să ieşim toţi sănătoşi, să nu avem probleme. Dar asta nu înseamnă că vom trata meciurile ca şi cum nu ar fi unul oficial. Trebuie să ne ridicăm nivelul, avem o săptămână de când suntem împreună şi trebuie să punem în aplicare ceea ce Mister ne cere şi am lucrat la antrenamente. Ne dorim să câştigăm, sunt două meciuri pe care le tratăm ca şi cum ar fi oficiale, pentru moralul nostru şi încrederea noastră ar fi bine să le câştigăm. Şi la fel de important este să nu ne accidentăm, să mergem toţi în Germania", a spus acesta.

Echipa naţională a României întâlneşte Bulgaria şi Liechtenstein pe Stadionul Steaua din Capitală, în ultimele partide test înaintea participării la Euro 2024.

La turneul final al Campionatului European din Germania (14 iunie-14 iulie), România va face parte din Grupa E, alături de Ucraina, Belgia şi Slovacia.

Lotul României

*Portari: Niță (Gaziantep), H. Moldovan (Atletico Madrid), Târnovanu (FCSB), Sava (CFR Cluj)

*Fundași: Rațiu (Rayo Vallecano), Mogoș (CFR Cluj), Drăgușin (Tottenham), Racovițan (Rakow), Rus (Pafos), Nedelcearu (Palermo), Burcă (Al-Okhdood), Bancu (Universitatea Craiova);

*Mijlocași: Sorescu (Gaziantep), M. Marin (Pisa), Cicâldău (Konyaspor), R. Marin (Empoli), Stanciu (Damac), Șut (FCSB), Olaru (FCSB), Grameni (Farul Constanța), Man (Parma), Mihăilă (Parma), I. Hagi (Alaves), Coman (FCSB);

*Atacanți: Drăguș (Gaziantep), Pușcaș (Bari), Alibec (Muaither), Bîrligea (CFR Cluj).

Când și unde joacă România la Euro 2024, în grupa E

*17 iunie: ROMÂNIA – Ucraina (Munchen, 16.00), Belgia – Slovacia (Frankfurt, 19.00)

*21 iunie: Slovacia – Ucraina (Dusseldorf, 16.00)

*22 iunie: Belgia – ROMÂNIA (Koln, 22.00)

*26 iunie: Slovacia – ROMÂNIA (Frankfurt, 19.00), Ucraina – Belgia (Stuttgart, 19.00)

Se califică în faza optimilor de finală primele două clasate din fiecare grupă, plus cele mai bune patru locuri trei din toate cele șase grupe Euro 2024.

Pro TV, Pro Arena și platforma VOYO transmit Campionatul European din Germania. Echipa de comentatori va fi formată din Cristian Pintea, Ion Alexandru, Mihai Dedu și Andrei Grecu.