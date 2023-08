Bombă la Toronto! Carlos Alcaraz, liderul mondial, bătut de un american din afara top 10 mondial

Seria de meciuri fără înfrângere a lui Carlos Alcaraz a fost oprită la Toronto, de americanul Tommy Paul, la borna numărul 14. Câștigătorul turneului de la Wimbledon și liderul clasamentul mondial a fost învins azi-noapte, în trei seturi, scor 3-6, 6-4, 3-6, de jucătorul de pe poziția 14 ATP, în sferturile de finală ale turneului ATP Masters 1.000 de la Toronto, dotat cu premii totale de 6,6 milioane de dolari.

Carlos Alcaraz, care se pregăteşte să-şi apere titlul la US Open, ultimul turneu de Mare Şlem al anului, programat în perioada 28 august – 10 septembrie la New York, nu a putut bifa ce-a de-a 50-a victorie din acest an, în cele 54 de meciuri disputate de la debutul sezonului 2023.

În ciuda înfrângerii de la Toronto, el va rămâne lider mondial, având un avans de peste 600 de puncte față de al doilea clasat în ierarhia ATP, Novak Djokovici.

Sferturile de finală ale turneului canadian au mai produs o surpriză: Danil Medvedev, numărul 3 mondial, a fost eliminat, după un meci pierdut cu 6-7, 5-7 în fața australianului Alex De Minaur.

În semifinale competiției se vor întâni Tommy Paul (14 ATP) și Jannik Sinner (8 ATP), respectiv Alex de Minaur (18 ATP) și Alejandro Davidovich Fokina (37 ATP).