Fenomenul Alcaraz, explicat: „Armele“ cu care l-a subordonat pe Djokovici și previziunea specialiștilor

În sport, ești la fel de bun ca ultimul tău rezultat. Ce se întâmplă în circuitul masculin de tenis ne arată, încă o dată, cât de efemeră e gloria și cât de greu e să reziști în top.

Luna trecută, când a triumfat la French Open, Novak Djokovici avea lumea sportului la picioare și eticheta de „G.O.A.T“ (n.r. – Greatest Of All Times, în traducere cel mai bun al tuturor timpurilor) pe frunte. Acum, deja i se cântă prohodul în tenis. Și, după unii, finala de la Wimbledon a marcat începutul sfârșitului pentru Nole și apariția unui nou „dictator“ în circuitul ATP. Vorbim despre Carlos Alcaraz, spaniolul care a pus capăt învincibilității lui Novak la All England Club după 2.195 de zile!

Și, totuși, cum va arăta viitorul tenisului? „Adevărul“ vă oferă analizele unor experți în materie, specialiști care sunt capabili să disece lucrurile, lăsând deoparte factorul emoțional și impresiile de moment. Cu precizarea că, dacă au dreptate sau nu, ne vom lămuri în foarte scurt timp. Pentru că US Open, ultimul Grand Slam al anului, bate la ușă! Începând de astăzi, ne despart exact 40 de zile de turneul de la Flushing Meadows (28 august – 10 septembrie).

Carlitos, premiantul generației ‘90

Ca să-i dăm însă Cezarului ce-i al Cezarului, trebuie să începem cu Carlos Alcaraz. Liderul mondial și proaspătul campion de la Wimbledon. Cu două trofee de Grand Slam în palmares deja, Carlitos e, în mod clar, noua vedetă pe care a tot așteptat-o lumea tenisului. De aici și concluzia trasă de jurnalistul Tumaini Carayol de la „Irish Times“: „E clar că Alcaraz e fără rival printre jucătorii născuți după 1990, premiantul acestei generații“.

Mai departe, Carayol a enumerat calitățile care l-au ajutat pe Alcaraz să ajungă atât de sus la o vârstă atât de fragedă. „Nu cu mult timp în urmă, presiunea unui duel cu Novak Djokovici, într-o partidă cu o miză uriașă, era mult prea mare pentru Carlos. După cum s-a și văzut în semifinala de la French Open, când puștiul spaniol a început să aibă crampe în timpul partidei cu Djokovici care l-a și învins, ulterior. La numai o săptămână după acest moment, Alcaraz a sosit la Queen’s, încercând să-și regleze jocul pe iarbă. S-a chinuit la început și aproape că a fost învins de un lucky-loser, Arthur Rinderknech. În doar câteva săptămâni însă, Alcaraz a reușit să-și rezolve ambele probleme. Atât în privința gestionării emoțiilor unui meci cu Djokovici, cât și în ceea ce privește calitatea jocului său pe iarbă. E o realizare uriașă, o dovadă a talentului său, care vine <<la pachet>> cu o condiție fizică impecabilă și un joc complet“, a continuat jurnalistul de la „Irish Times“.

Verdictul dat de Tumaini Carayol: „Talentul lui Alcaraz s-ar fi risipit, fără o tărie mentală remarcabilă și o atitudine sănătoasă. În ultimele cinci săptămâni, el a arătat o abilitate impresionantă de a progresa. Carlos a învățat, a făcut ajustările necesare și a progresat cu viteza luminii. Dacă unii jucători au nevoie de ani buni pentru a-și îmbunătăți vizibil jocul, Alcaraz a reușit asta într-un timp foarte scurt. Ceea ce a și spus, după finala de la Wimbledon: <<Sunt cu totul alt jucător acum, comparativ cu perioada French Open. Am crescut mult între timp. Am învățat mult după Roland Garros>>“.

Bineînțeles, după triumful puștiului spaniol la Wimbledon se fac fel și fel de previziuni despre numărul de trofee de Grand Slam pe care acesta le va câștiga. Expertul „Irish Times“ a insistat că astfel de discuții sunt inutile acum.

„Degeaba încercăm să facem astfel de pronosticuri. Cei trei coloși (n.r. – Federer, Nadal, Djokovici) au câștigat trofeele Grand Slam cu o ușurință incredibilă. În realitate însă, e foarte greu să reziști în top pentru o perioadă foarte lungă. E nevoie de noroc, ca să fii ferit de probleme medicale grave. Și apoi trebuie să reușești să-ți păstrezi motivația pentru o perioadă foarte lungă. Ceea ce e greu de anticipat în cazul lui Alcaraz. În schimb, putem spune că spaniolul e fără rival printre jucătorii născuți după 1990“.

din ultimele 11 turnee de Grand Slam au fost câștigate de Djokovici (6) și de Nadal (2). În rest, la US Open 2021 a triumfat Medvedev, iar US Open 2022 și Wimbledon 2023 au fost câștigate de Alcaraz.